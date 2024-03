Jest to kolejny kamień milowy na drodze do cyfryzacji w branży budowlanej. Książka ta umożliwiać ma szybkie gromadzenie i udostępnienie danych odpowiednich służbom, ale także ułatwić prowadzenie książki obiektu budowlanego osobom do tego zobowiązanym. Do czego służy ten system i od kiedy obowiązkiem będzie prowadzenie książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej?

Reklama

Książka obiektu budowlanego – czym jest i kto musi ją prowadzić?

Zgodnie z art. 60a prawa budowlanego, książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpisów w zakresie m. in.: imienia i nazwiska albo nazwy właściciela lub zarządcy, jego adresu, przeprowadzanych kontroli stanu technicznego budynku, robót budowlanych wykonywanych po oddaniu do użytkowania czy też katastrof budowlanych.

Książkę taką prowadzi się na bieżąco dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego, którego projekt jest objęty obowiązek sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego. Nie prowadzi się jej natomiast m.in. dla domków jednorodzinnych, garaży w zabudowie jednorodzinnej, budowli budownictwa zagrodowego czy letniskowego.

Książkę taką zobowiązany jest założyć właściciel lub zarządca budynku w ciągu 30 dni oddania otrzymania decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie. Książkę̨ trzeba założyć́ także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (np. z domku letniskowego na dom jednorodzinny).