Materiał powstał we współpracy z Unibail-Rodamco-Westfield

W jakiej kondycji Unibail-Rodamco-Westfield Polska wchodzi w sezon jesienny 2023 roku?

Jesteśmy w bardzo dobrej formie. Docieramy do mety w zaplanowanym czasie. Naszym klientom możemy przekazać dużą dawkę pozytywnych emocji, bo nasi najemcy chcą być z nami w coraz większej skali i chcą być widoczni ze swoimi nowymi, atrakcyjnymi formatami. Oczekuje się stwierdzeń, że powróciliśmy do czasów sprzed pandemii COVID-19, skoro wskaźniki odwiedzalności czy wyniki sprzedaży są niekiedy takie same lub wyższe jak w 2019 roku. Moim zdaniem porównywanie do tego, co było cztery lata temu, jest dziś zbytnim uproszczeniem. Zmieniło się przecież środowisko i warunki prowadzenia działalności, mam na myśli m.in. wielokanałowość, czyli omnichannel, który stał się codziennością w sprzedaży i jest wykorzystywany w coraz większej skali. To duża szansa dla wielu firm na dynamiczny rozwój, dzięki połączeniu działań w internecie ze sklepami stacjonarnymi. Centra handlowe okazały się nie być „wydmuszkami", tylko są obecnie platformami do kontaktu z klientem – prawdziwymi „marketplace'ami". Oczywiście mówię tu o centrach i markach, które są dobrze zarządzane, bo wiadomo przecież, że nie wszystkie sieci sprostały wyzwaniom ostatnich lat. Ale ci, którzy przetrwali, budują skalę w rozsądny sposób i mają apetyt na więcej. Co ważne, chodzi bardziej o konsolidowanie działań, niż organiczne poszerzanie sieci.

Co to oznacza?

Mówimy tu o skupieniu rozwoju na lokalizacjach, które dysponują parametrami pozwalającymi najemcy osiągnąć jak największe wolumeny sprzedaży. Jest to strategia, która zakłada nierozdrabnianie się na wiele mniejszych lokalizacji, tylko koncentrację na tych najlepszych. Od jakiegoś czasu z optymizmem obserwuję powrót naszych najemców do rozwoju sieci stacjonarnych. Czyli nawet jeśli firma rozwija się mocno online, co jest obecnie oczywiste, bo chce być jak najbliżej klienta i jak najszybciej do niego docierać, to potrzebuje także zaufanych partnerów. Takich, o których wie, że optymalizują koszty i wzmacniają przewagę konkurencyjną. Znaczenie ma też doświadczenie wieloletniej współpracy z takimi partnerami i przekonanie, że razem można wchodzić na nowe pola, podejmować nowe wyzwania i odnosić wspólne sukcesy.

Co udało się osiągnąć przez pierwsze osiem miesięcy roku? Ile podpisano nowych umów i jak to się przekłada na metry kwadratowe wynajętej powierzchni centrów?

Najważniejsze działania na 2023 rok planowaliśmy już jesienią 2022 roku. Podchodzimy do budowania naszej strategii w sposób ambitny i spodziewaliśmy się już wtedy wielu ciekawych wyzwań – wiedzieliśmy m.in., że w Westfield Mokotów otworzy się największy, flagowy sklep marki Zara w Polsce. A to z kolei oznaczało konieczność zamknięcia dotychczasowego sklepu na cztery miesiące. W Westfield Arkadia też trzeba było zaplanować rozwiązanie dla powierzchni ponad 2000 metrów kw., która była strategicznie przygotowana pod wprowadzenie takiej marki, która będzie dla tej części centrum prawdziwym magnesem. Poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami. W dodatku wręcz zaskoczył nas potencjał, który ujawnił się na rynku. Finalnie podpisaliśmy ponad 180 nowych kontraktów na powierzchnię ok. 30 000 metrów kwadratowych.

Jakie nowości URW zaproponowało swoim klientom?

Nasi klienci cały czas mają możliwość kontaktu z nowymi markami. Taka jest nasza strategia: nieustannie pracujemy nad tym, żeby zaproponować klientowi najlepszą możliwą ofertę. Zapewniamy więc dostęp do marek, które w tym samym centrum wzajemnie się uzupełniają. Np. pasaż Canaletto, który znajduje się w Westfield Arkadia rozciąga się między głównym wejściem, a nowym salonem marki Zara. Trzeba było uzupełnić to miejsce ofertą dla klienta, który szuka jakościowych brandów. Tak więc w pobliżu tych marek, które już dobrze znamy – jak Tommy Hilfiger, Massimo Dutti czy Lacoste – otworzyły się nowe salony: La Mania, wykreowana w nietuzinkowej estetyce czy nowy salon BOSS w najnowszym formacie, na powierzchni ponad 300 metrów kw. I oczywiście Zara, która zdecydowała się powiększyć dotychczasowy salon aż o 1000 metrów kw. do ponad 3500 metrów kw. i stworzyć koncept w najnowszym formacie, takim samym jak ten, który jest dostępny w Westfield Mokotów od czerwca br.

Wracając do Westfield Arkadia, oprócz marek, z którymi finalizujemy rozmowy na ich nowe lokale w pasażu Canaletto, także w okolicach nowo uruchomionych schodów ruchomych, naszym głównym, zrealizowanym sukcesem w 2023 roku było zakontraktowanie wielkoformatowego konceptu modowego, który powstanie nad obecnym salonem Victoria's Secret. Jego witryna będzie bardzo dobrze widoczna z Theatrum, czyli głównego wejścia do centrum. Mam nadzieję, że do końca roku będziemy mogli ogłosić już szczegóły tych działań.

Ile nowych znanych marek otworzyło swoje salony w centrach URW w tym roku?

Rzecz nie tylko w liczbie nowych marek, choć mamy się na pewno czym pochwalić, o części przykładów już powiedziałam, ale przede wszystkim w jakości i skali nowych konceptów poszczególnych brandów. Na przykład to, co zaproponowała Zara w nowym formacie jest spektakularne, zjawiskowe i nowatorskie. I to jest kierunek, w którym chcielibyśmy podążać.

Poza Warszawą URW działa też we Wrocławiu, prowadząc nowoczesne centrum handlowe Wroclavia. Jak ta placówka radzi sobie na handlowej mapie Polski? Ilu odwiedzających przybywa do centrum, jakie ma ono dalsze plany rozwoju?

Wroclavia odniosła spektakularny sukces. Na mapie Polski jest to jedno z najlepszych centrów handlowych. Zainteresowanie klientów przekroczyło nasze oczekiwania założone na etapie planowania tej inwestycji i jej budowy. Ten obiekt z miesiąca na miesiąc ma coraz wyższe wskaźniki i przekroczył już liczbę 17 milionów odwiedzających rocznie. Wyniki sprzedaży, które są raportowane przez naszych najemców, już teraz w sposób wyraźny wyprzedzają wzrosty inflacyjne i konsekwentnie w każdym miesiącu podtrzymują tę dynamikę. Jeśli chodzi o zainteresowanie wynajmem, czym zajmuje się mój zespół, to jest ono obecnie bardzo duże.

Najemcy rosną razem z Wroclavią. Podam przykład Medicine, czyli polskiej marki, która otworzyła w tym roku salon o metrażu dwukrotnie większym (700 metrów kw.) niż miał dotychczasowy sklep. A na lokal, w którym wcześniej było Medicine, podpisaliśmy umowę najmu z Notino – konceptem DNVB (przyp. red. Digital Native Vertical Brand). Jest to najemca, który po sukcesie online zdecydował się poszerzyć kanał sprzedaży o sklepy stacjonarne, wybierając doskonałe lokalizacje i świetne centra handlowe, by wzmocnić swoją pozycję omnichannelową.

To nie koniec zmian i nowości – trwają przygotowania do otwarcia nowego sklepu marki New Yorker, który zajmie powierzchnię 1600 metrów kw. i jest to odpowiedź na potrzeby młodego klienta Wroclavii. Najemcy wciąż poszukują też optymalnej z ich punktu widzenia lokalizacji i przenoszą się do nowych lokali – np. na pierwsze piętro przeniósł się salon fryzjerski Jean Louis David, podobnie jak Levi's, a ich śladem podążają Vistula i Bytom. Na ich miejsce z kolei wejdzie m.in. długo wyczekiwana marka G-Star, co jest niespodzianką dla klientów, a my lubimy tak pozytywnie zaskakiwać.

Z jakimi najemcami i markami współpraca układa się URW najlepiej? Czy dużo wśród nich jest firm polskich?

Nie potrafię tego jednoznacznie ocenić. Ale mogę powiedzieć otwarcie, że nie zawsze bywamy zgodni. W prawdziwym partnerstwie nie ma tylko dobrych chwil i super prostych rozwiązań. Ostatnie lata były wyboiste z uwagi na wyzwania zewnętrzne, z którymi mierzył się rynek. Mimo to, efekt dobrej współpracy z najemcami widać gołym okiem. Zwiększają się inwestycje najemców w rozwój własnych salonów i w promocję marek. Widać to w coraz szerszej ofercie i w spektakularnych formatach, które są otwierane w wybranych lokalizacjach.

Wśród naszych najemców jest wiele polskich marek. Trzeba też pamiętać, że często zagraniczne brandy są zarządzane w Polsce, przez lokalne zespoły. Wspomniałam wcześniej o relokacji sklepów Vistula i Bytom we Wroclavii, w Warszawie powiększyliśmy właśnie salony Wólczanka, Vistula czy Rolex – z polską grupą VRG mamy więc duży pipeline ciekawych projektów. Inny przykład to polska marka Tatuum, inwestująca mocno w polskie akcenty w swoich działaniach jak kampania folkowa czy z Misiem Uszatkiem. Marka ta w Westfield Mokotów otworzyła swój pop-up na powierzchni ponad 600 metrów, co nie jest dla Tatuum standardowym formatem, ponieważ z reguły ich sklepy zajmują 200-300 metrów. Pop-up to tymczasowy sklep, który powstaje na kilka do kilkunastu miesięcy po to, żeby przetestować nowy format, zobaczyć jak on się sprawdzi. Często prezentuje także nową, poszerzoną ofertę.

Warto też wspomnieć o kolejnej polskiej marce – LPP, która otworzyła nowe salony Cropp i House w Westfield Arkadia. Nie mogę nie wspomnieć o ciekawych przykładach zagranicznych marek, z którymi współpracujemy, takich jak np. grupa Inditex, właściciel m.in. marki Zara, czy Deichmann, który otworzył w Warszawie pierwszy flagowy salon w Polsce. Tak naprawdę, nie ma przecież znaczenia czy firma jest polska, czy zagraniczna, kluczowe jest zrozumienie wzajemnych potrzeb. Oczywiście nie wszystkie da się zaspokoić, trzeba iść na kompromisy, ale cel jest wspólny: stworzenie miejsca, w którym klient będzie czuł się dobrze i do którego będzie chciał wracać i spędzać swój czas.

Jakich nowych marek możemy spodziewać się w centrach URW w najbliższym czasie?

Możemy się spodziewać samych pozytywnych niespodzianek dla naszych klientów. Oprócz planów dotyczących nowych marek, które już zdradziłam, mogę powiedzieć, że w Westfield Arkadia pojawi się długo oczekiwany brand Lush, który w błyskawicznym tempie skradł serca klientów, zarówno kupujących online, jak i offline. Nowością będzie też salon La Maison Guerlain w Westfield Mokotów – czyli kolejna marka z segmentu beauty po Chanel, Dior, Armani Beauty, Jo Malone, które decydowały się na otworzenie swojego pierwszego butiku, nie tylko w Polsce, ale także w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei na parter w centrum handlowym Westfield Arkadia przeniosła się marka Okaïdi, na dwukrotnie większą powierzchnię, ponad 400 metrów kw. – wzbogacając ofertę odzieżową o akcesoria dziecięce oraz zabawki. Każde takie otwarcie bardzo nas cieszy, a nasz zespół nie ustaje w wysiłkach, aby dostarczyć klientom pozytywnych emocji.

Materiał powstał we współpracy z Unibail-Rodamco-Westfield