Umiędzynarodowienie jest nauce potrzebne jak powietrze

Wskazał także na podstawowe wyzwania związane z tym procesem. – Pytanie, jak to robić dobrze. W kraju proces ten angażuje wiele instytucji: uczelnie wyższe, instytucje państwowe, takie jak NAWA, oraz ministerstwa, w tym resort nauki i szkolnictwa wyższego i resort spraw zagranicznych. Na arenie międzynarodowej pytanie odnosi się do tego, z jakimi krajami chcemy współpracować, chodzi w szczególności o kierunki priorytetowe, ale też jak pozyskać na to środki, przede wszystkim europejskie, czy jak rozwiązywać pojawiające się problemy – mówił Andrzej Szeptycki. – Uczelnie od lat sygnalizują dwa najważniejsze. Z jednej strony studenci i naukowcy z zagranicy mają problemy z dotarciem na czas, ponieważ nie mogą w terminie dostać polskiej wizy, czekają na nią czasem przez wiele miesięcy. Z drugiej strony, po przyjeździe nie mogą zalegalizować pobytu. W efekcie część osób rezygnuje ze studiów czy pracy w Polsce. Ale trzeba pamiętać, że kolejki wizowe są związane z faktem, że nadmierny popyt na studia w Polsce stwarzają osoby, które niekoniecznie powinny tu studiować, dla których nie jest to ostatecznym celem – tłumaczył podsekretarz stanu w MNiSW.

Dodał, że resort pracuje już nad usprawnieniem wskazanych kwestii. – Aby sprawnie zarządzać tym procesem podjęliśmy prace nad strategią umiędzynarodowienia. Ten kongres jest ważnym etapem na drodze do jej wypracowania, z nadzieją, że wspólnie uda nam się stworzyć optymalne rozwiązania, które staną się częścią krajowej strategii migracyjnej, przynajmniej w zakresie problematyki wizowej – podkreślił Andrzej Szeptycki.

Koordynatorem prac nad krajową strategią umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki jest NAWA. Dr Dawid Kostecki, dyrektor NAWA, powiedział, że goszcząc na GUMed kongres znalazł się w miejscu, w którym nauka i medycyna spotykają się z bezpośrednim wdrożeniem efektów ich prac.

– To bardzo cenne, ponieważ działanie na rzecz dobra drugiego człowieka, szczególnie w kontekście umiędzynarodowienia, ma swój wyjątkowy wyraz. Wybór miejsca kongresu był więc naturalny. Wiemy, jak bardzo ten proces jest pożądany także przez IROs Forum, administrację uczelnianą, która bardzo potrzebuje wsparcia związanego z umiędzynarodowieniem. Bo bez wspólnoty akademickiej i relacji mistrz-uczeń, ale także bez pracowników administracji, proces nauki na uczelniach nie mógłby być realizowany w sposób pełny i komplementarny – mówił Dawid Kostecki.

– Kongres był poświęcony strategii umiędzynarodowienia. To pierwsze z cyklu tego typu spotkań, gdzie koncentrowaliśmy się w tym kontekście na kształceniu. Dlatego rozmawialiśmy o strategii państw w pozyskiwaniu studentów-cudzoziemców, o partnerstwach strategicznych, o umiędzynarodowieniu szkół doktorskich i o trendach mobilnościowych w kontekście kształcenia, jak również o mikropoświadczeniach, które już są, ale być może niebawem zastąpią nawet II stopień kształcenia – wymieniał dyrektor NAWA. – Chcemy dyskutować o tym nie tylko w swoim gronie. Aby uzyskać pełen obraz potrzebna jest debata międzysektorowa, dlatego bardzo się cieszymy, że byli z nami przedstawiciele MSWiA i MSZ. Bo właśnie takiej szerokiej debaty potrzebujemy, jeżeli strategia ma być dokumentem w rzeczywisty sposób odpowiadającym na potrzeby z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. Powinna ona być realnym narzędziem oddziaływania w zakresie umiędzynarodowienia – podkreślił.

– Umiędzynarodowienie polskiej edukacji wyższej to temat, który wszystkim nam leży na sercu. Z perspektywy MSZ istotna jest kwestia jakości tego procesu i tego, by do Polski trafiały osoby, które rzeczywiście chcą tu studiować, a nie traktowały wizę Schengen jako środek do swobodnego przemieszczania się po terytorium Polski i Unii – wskazała dr Henryka Mościcka-Dendys, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.