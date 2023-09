Sztuczna inteligencja w pigułce

Choć sam termin “sztuczna inteligencja” istnieje od wielu lat, AI jako dziedzina informatyki rozwinęła się stosunkowo niedawno w efekcie dynamicznego rozwoju technologicznego. Ten obszar badań koncentruje się na tworzeniu rozwiązań umożliwiających komputerom wykonanie zadań wymagających dotąd ludzkiej inteligencji. Często praca człowieka bywa najbardziej czasochłonnym i drogim elementem procesu projektowania czy tworzenia produktów i usług. Nic więc dziwnego, że AI rozwija się cały czas i staje się wszechobecna – potrafi oszczędzać zasoby i pomnażać zyski.

Zastosowanie sztucznej inteligencji można obecnie znaleźć niemal w każdej branży. Z powodzeniem wykorzystuje się ją m.in. w medycynie, przemyśle, finansach, transporcie czy obsłudze klienta, a także w dziedzinach, które interesują nas najbardziej – w edukacji i nauce języka.

Sztuczna inteligencja a nauka języka

Sztuczna inteligencja z powodzeniem sprawdza się w nauce języka. Przydatne w tym zakresie są przede wszystkim takie jej obszary jak:

● przetwarzanie języka naturalnego (ang. Natural Language Processing, NLP) – AI czyta, rozumie i generuje język, dzięki czemu komputery mogą być pomocne w przetwarzaniu dokumentów, rozpoznawaniu mowy, tłumaczeniach czy analizie sentymentu,

● personalizacja i adaptacja – AI analizuje duże zbiory danych (np. teksty), by wyłapać wzorce i preferencje językowe, dzięki czemu może np. dostosowywać treści do indywidualnych potrzeb, co zdecydowanie zwiększa efektywność nauki języka,

● automatyczne tłumaczenia – AI i NLP są używane do tłumaczenia tekstów, analizują je, szukają wzorców i na ich bazie generują tłumaczenia,

● analiza tekstu – AI przetwarza teksty, np. w celu wyodrębnienia informacji, identyfikacji tematów, analizy sentymentu i wyszukiwania, dzięki czemu można zastosować ją m.in. do sprawdzania pisowni czy poprawności językowej,

● chatboty i interakcja człowiek-komputer – AI tworzy inteligentne chatboty i wirtualnych asystentów, którzy dzięki NLP rozumieją pytania i pomagają w rozwiewaniu wątpliwości związanych z nauką języków oraz lepszym zrozumieniu przyswajanego materiału.

Rozwiązania te powoli zaczynają być wykorzystywane w narzędziach do e-learningu, takich jak platformy czy aplikacje do nauki języka, z powodzeniem można zastosować je także w trakcie kursów językowych dla biznesu.

Sztuczna inteligencja a szkolenia językowe dla firm

Jak zatem wykorzystać AI w nauce języka dla pracowników? Przede wszystkim dostarczać im nowoczesnych narzędzi, które skutecznie korzystają z dostępnej technologii. Jednym z przykładów takiego rozwiązania może być polska platforma SuperMemo, która wykorzystuje algorytmy do nauki języka za pośrednictwem komputera - już od lat 90.

– Z uwagą śledzimy to, co dzieje się na rynku edukacji i technologii. Nasza metoda bazuje na naukowej wiedzy, podobnie jak sztuczna inteligencja. Chcemy dostarczać użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenie, maksymalizujące mierzalne efekty. Jeśli coś może pomóc w nauce, naturalnym krokiem jest sięgnięcie po to – mówi CEO i założyciel SuperMemo, Krzysztof Biedalak.

Jak to wygląda w praktyce?

W aplikację SuperMemo wbudowany jest algorytm SRS (ang. Spaced Repetition System) optymalizujący powtórki. Dba on o to, by pojawiały się one możliwie jak najrzadziej, a jednocześnie na tyle często, by trwale zapamiętać materiał i przyswoić wiedzę poznaną w kursach. Jednocześnie algorytm uczy się tego, jak użytkownik zapamiętuje dane zagadnienia i dostosowuje interwały między powtórkami do indywidualnych możliwości naszego mózgu.

W trakcie nauki każdego dnia pracownicy przerabiają materiał wyznaczony – aby doświadczyć efektów często wystarczy 5 minut dziennie. Mogą robić to w mikroporcjach – w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu, a nauka jest zawsze pod ręką. Wszystko to zwiększa szansę osiągnięcia efektów, a finalnie powodzenia projektu językowego.

– W SuperMemo skupia się na wykorzystaniu zaawansowanej technologii uczenia maszynowego, opartej na sieciach neuronowych, oraz analizie danych dotyczących procesu nauki użytkowników. Naszym celem jest doskonalenie algorytmów, które wykorzystują te dane w celu dostosowania i optymalizacji procesu uczenia, aby umożliwić bardziej efektywne przyswajanie wiedzy i indywidualne wykorzystanie potencjału każdego użytkownika. – wyjaśnia Krzysztof Biedalak i dodaje: – Dzięki tej technologii możemy personalizować planowanie powtórek i przewidywać prawdopodobieństwo przypomnienia sobie informacji przez użytkownika, co przyczynia się do lepszej efektywności nauki.

Także proces nauki w SuperMemo wspomagany jest przez wiele funkcji bazujących na sztucznej inteligencji.

Jedną z nich jest rozpoznawanie mowy (STT, ang. speech-to-text). Pracownicy mogą korzystać z tego narzędzia w wielu kursach. Umożliwia ono ćwiczenie wymowy i weryfikację jej poprawności, co zmniejsza barierę w mówieniu i pozwala na oszczędności, bo zastępuje częściowo zajęcia z lektorem.

Analiza mowy ma zastosowanie m.in.:

● w kursach do nauki słownictwa, w których sprawdza poprawność wymowy pojedynczych wyrazów,

● w kursach z serii Say It Better przeznaczonych do nauki wymowy brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie weryfikuje zarówno poprawność wymowy pojedynczych wyrazów jak i całych zdań,

● w interaktywnych dialogach w innowacyjnym kursie do nauki angielskiego Olive Green, bazującym na filmie akcji.

SuperMemo wykorzystuje też syntezę mowy (TTS, ang. text-to-speech). Znalazła ona zastosowanie głównie w kursach prywatnych, gdzie z powodzeniem zastępuje nagrania lektorów. Wystarczy włączyć tę opcję dla pytań i odpowiedzi, a następnie zdefiniować języki, w jakich mają być odtwarzane dźwięki.

Innym zastosowaniem sztucznej inteligencji w SuperMemo jest Asystent AI. To forma dodatkowego wsparcia w nauce, pojawiająca się na etapie rozwiązania dowolnego ćwiczenia. Narzędzie w formie czatu jest w stanie rozwiać każdą wątpliwość związaną z nauką – wyjaśni błędy popełnione przez kursanta w odpowiedzi, poda większą liczbę przykładów zastosowania danej konstrukcji, przetłumaczy czy przekształci dowolne zdanie.

Okienko czatu jest dostępne w każdym z kursów, pracownik może w każdej chwili zadać czatowi nurtujące go pytanie albo na przykład podać skonstruowane przez siebie zdanie, w którym zastosuje nowo poznaną wiedzę – w odpowiedzi czat wskaże błędy lub potwierdzi poprawność przykładu.

To zdecydowane ułatwienie i uatrakcyjnienie procesu uczenia się. Pozwala na poszerzenie doświadczenia uczenia się bez konieczności szukania dodatkowej wiedzy w wyszukiwarce Google, słownikach czy podręcznikach – czat jest na wyciągnięcie ręki, dostępny przy każdym ćwiczeniu w aplikacji.

Podsumowanie

Rozwój sztucznej inteligencji jest bardzo dynamiczny, a technologia AI z pewnością zaskoczy nas jeszcze nieraz. Warto już teraz sięgnąć po narzędzia, które umożliwiają skorzystanie z niej w szkoleniach językowych dla pracowników. Dodatkowo będzie to dla nich ciekawe doświadczenie, że przy okazji nauki języka mogą korzystać z najnowszych technologii oraz ułatwiać sobie proces przyswajania wiedzy bez konieczności wychodzenia z aplikacji.

Jeśli zainteresował Cię ten temat lub Twoja firma nie korzysta jeszcze z tego typu rozwiązań, sprawdź szkolenia językowe dla pracowników SuperMemo lub skontaktuj się z doradczynią językową SuperMemo

