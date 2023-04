Nauka jako remedium na dezinformację

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym konferencji



Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku, w godzinach 10:00 – 16:00 w Hotelu Marriott Warszawa Centrum. Udział online nie wymaga rejestracji, a zapis video na żywo dostępny będzie na stronie Projektu: www.medfake.pl.

Wydarzenie będzie stanowić́ interdyscyplinarną platformę̨ wymiany informacji, łączącą medycynę, psychologię społeczną oraz nowoczesne technologie. Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki badań w ramach zagadnień związanych z postawami wobec dezinformacji, medycznych fake newsów, potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie i potencjalnych rozwiązań cyfrowych oraz prawnych.

Choroby zakaźne stanowią jedno z wielu wyzwań, z którymi mierzą się społeczeństwa na całym świecie. Szczepienia, stanowiące skuteczne narzędzie profilaktyki, stały się przedmiotem ataku, a naukowcy stali się obiektem hejtu. Jak dyskutować o zdrowiu? Co możemy zrobić by czuć się bezpieczni również w sieci? Czy nasze dane, w tym dane zdrowotne są chronione? Czy cyber-bezpieczeństwo możemy odnosić również do zdrowia? Budowanie zaufania do szczepień ochronnych jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania ze strony różnych grup społecznych. Wiele treści dostępnych w przestrzeni publicznej opartych jest na manipulacji informacyjnej, zorientowanej na wywołanie reakcji emocjonalnej i obniżeniu zaufania do medycyny. Jak budować i rozwijać prawidłowe zachowania zdrowotne oraz umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny nieprawd medycznych? Jakie są narzędzia wpływu społecznego i na co pozwalają? Co mówią najnowsze badania na ten temat? Jak rozmawiać z osobami, które wahają się w kwestiach szczepień? Jak budować odporność na dezinformację medyczną? Co zmieniać w procedurach, a co w konwersacjach z pacjentami i młodymi rodzicami, aby zwiększać prawdo-podobieństwo ich racjonalnych zachowań? Na te inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas konferencji.

Agenda: