- Mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa - stwierdził w listopadzie zeszłego roku Jarosław Kaczyński. Wypowiedź ta została uznana za Biologiczną Bzdurę Roku 2022, zbierając prawie połowę głosów.