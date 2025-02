Kendrick Lamar otrzymał pięć nagród, m. in. w prestiżowych kategoriach Piosenka roku i Nagranie roku za utwór „Not Like Us".

Zimna wojna w rapie

Ta kompozycja to przejaw zimnej wojny między obozem Kendricka Lamara i Drake’a. Kanadyjski raper ze swojej strony wykorzystał sztuczną inteligencję do wygenerowania głosów idoli Kendricka, czyli Snoop Dogga i Tupaca, i użył ich przeciw konkurentowi. Ten i tak wylansował największy rapowy przebój roku „Not Like Us”.

Skończyło się na tym, że Drake oskarżył macierzystą firmę Universal, w której jest także Kendrick, o wykorzystanie botów do lansowania szkalującego go hitu „Not Like Us”. Universal na pewno zarobił na całej aferze z udziałem dwóch podopiecznych. Z kolei Drake, do tej pory numer jeden w światowym rapie, jest największym przegranym, przeciwko niemu stanęło bowiem wielu największych, w tym A$ap Rocky, Rick Ross oraz The Weeknd.

The Beatles ze statuetką

Tytuł najlepszego debiutanta zdobyła Chappel Roan, zaś w kategorii Najlepsze Wykonanie Rockowe triumfowali The Beatles z „Now And Then”, piosenką Johna Lennona, do której przez lata dogrywali się żyjący jeszcze muzycy.

Skandalem gali była sytuacja związana z Kanye Westem i jego żoną Bianką Censori. Pozując do zdjęć zrzuciła futro i pozowała w przezroczystej sukience typu „jestem naga”. Parę usunięto z gali.