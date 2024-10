Jan Jakub Orliński. Słodkie wyznania bez breakdance’u

Jest to jednak bardzo wygładzona muzyka barokowa o jednorodnym, lirycznym charakterze. Warto dostrzec, że najczęściej sięgnięto do XVII-wiecznego Brytyjczyka Henry’ego Purcella, który zajmuje miejsce wyjątkowe w historii. Tworzył muzykę odmienną od innych kompozytorów epoki – prostą i bez kunsztownych ozdobników.

A przecież barok to był czas nie tylko uczuciowych westchnień i łkań. Opery tej epoki pełne są gwałtownych napięć, ekspresyjnych porywów i muzycznej dynamiki. Tymczasem bardzo mało jest na płycie największego mistrza opery barokowej Händla, a jeśli to w wydaniu lirycznym (piękna serenada z opery „Amadigi di Gaula” tu zakończona nieoczekiwanym pomysłem Aleksandra Dębicza). Podobnie jest z Vivaldim, na płycie jest tylko aria „Vedró con mio diletto”, choć ten wybór jest oczywisty z innych powodów.

Jakub Józef Orliński i aria w koszulce i szortach

To ona przyniosła gigantyczne zainteresowanie Polakiem, gdy w porannej rozmowie z francuskim radiem na festiwalu w Aix-en-Provence zaśpiewał ją w letniej koszulce i w szortach, nie wiedząc, że czyni to w trakcie rozmowy nie tylko audio, ale i wideo. Ten jego popis ma dziś 11 mln odsłon na YouTubie.

Trudno natomiast arie z „#LetsBaRock” traktować jako podkład do popisów breakdance’owych Jakuba Józefa Orlińskiego. A stały się one obowiązkową częścią jego koncertów, a nawet spektakli, czego przykładem głośna, ubiegłoroczna inscenizacja „Semele” Händla w Monachium. Jedyną szansę ku temu daje tym razem żywiołowa „Toccata” skomponowana przez Aleksandra Dębicza.

Breakdance tak zrósł się z Orlińskim, że gdy z powodu niedyspozycji odwołał on niedawno koncert na festiwalu barokowym w Bayreuth, zastępujący go słynny brazylijski sopranista Bruno de Sá przeprosił publiczność, że breakdance to rzecz mu całkowicie obca. Ale w zamian zatańczył zachwyconym widzom sambę.