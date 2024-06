Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Rękopisy Chopina i Moniuszki nie będą wyrzucone

Opłaty za egzamin do KSSiP do zmian? Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje

Opłata za przystąpienie do egzaminu do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wraz z podwyżką płacy minimalnej przekroczy próg 2000 zł od kandydata — także od tego, który nie zdał pierwszego etapu. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek pisze do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.