Open’er i warszawskie początki

Naszym klejnotem festiwalowym jest gdyński Open’er. Teraz odbywa się na lotnisku Kossakowo niedaleko Gdyni, ale założycielską edycję Alter Art zorganizował na torze Stegny w Warszawie w 2002 r. Pierwsza gdyńska edycja odbyła się na skwerze Kościuszki w 2004 r. już po naszym wejściu do Unii Europejskiej i również z tego względu, gdy festiwal był już łatwiej dostępny dla zagranicznych gości, frekwencja rosła. Dwudziestolecie gdyńskiej odsłony obchodzono już w Kossakowie, gdzie Open’er odbywa się od 2013 r. Co ciekawe, i wtedy, i w 2023 r. zagrali Arctic Monkeys i Queens of the Stone Age. Na jubileuszowej, 20. edycji, bawiło się łącznie ponad 110 tysięcy osób. To dane porównywalne z Roskilde. Biorąc pod uwagę stabilność gdyńskiej imprezy – trzeba mówić o sukcesie.

Potwierdza to tegoroczny program (3–6.07). Nakierowany na ciągłe odmładzanie publiczności – młodzież to najwierniejsi fani, unikający etykietki muzeum rocka, mimo wszystko stara się uwzględnić, choć nie na pierwszym miejscu, potrzeby starszych fanów rocka. Dla nich, choć nie tylko, zagra Foo Fighters, których zobaczą też fani w Roskilde (4–7.07) i Werchter (4–7.07), ale już w Glastonbury (26–30.06) i na niemieckich festiwalach grupy Dave’a Grohla nie będzie. Maneskin, który jest jedną z gwiazd Open’er, zagra również w roli głównej na Rock im Park (7–9.07), na Roskilde i w Werchter. Młodych fanów przyciągnie do Gdyni Dua Lipa, która rok temu musiała odwołać swój show z powodu burzy. Teraz zaś ma do zaproponowania nową płytę „Radical Optimism”. Gwiazdę o albańskich korzeniach mają też na głównej scenie w Glastonbury, Werchter i Roskilde.

Hozier i Tom Morello

Open’er od lat stawia na rap i w tym roku fani tego gatunku się nie zawiodą. Przyjadą 21 Savage oraz Doja Cat. To także największe gwiazdy Roskilde. Dla fanów muzyki elektronicznej magnesem w Gdyni będzie Skrillex, który stanowi także atrakcję w Roskilde. W ostatnim czasie dołączył do gości Open’era Hozier, zaś nieco wcześniej Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave), który zagra również w Werchter. Na dużej scenie w Glastobury zagra Michael Kiwanuka, który jest również w programie Open’era. W Gdyni zabraknie PJ Harvey, zapowiedzianej także w Roskilde, Glastonbury i Werchter, ale artystka gościła w Polsce wcześniej na indywidualnym tournée. Na podobnej zasadzie gościem wielu festiwali jest Lenny Kravitz, który zagra w Werchter, ale w Polsce ma osobne koncerty, co wiąże się również z tym, że organizuje je firma inna niż Alter Art, czyli globalny lider Live Nation (21 i 23 lipca w Krakowie i w Łodzi). Z pewnością atrakcją Roskilde będzie come back Jane’s Addiction, którzy zagrają także w Werchter. Z kolei Brytyjczycy na jedną z kilku największych gwiazd wytypowali Coldplay. Niemcy w Norymberdze postawili na Green Day oraz Queens of the Stone Age.

Lenny Kravitz w Ostrawie

Trzeba wspomnieć o imprezach, które odbywają się w Czechach i na Węgrzech. Colours of Ostrava (17–20 lipca) na terenach dawnej huty Vitkovice może pomieścić 53 tysiące gości. W tym roku zagra tam wspomniany już Lenny Kravitz, Queens of the Stone Age, którzy gościli na Open’erze rok temu, i Sam Smith. Magnesem może być bluesowy gitarzysta Gary Clark jr, który zagra też w Werchter.