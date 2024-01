Adele zbuduje sobie stadion i zaśpiewa cztery razy w Monachium

Adele wystąpi w Monachium Messe w plenerze, który zostanie stworzony wyłącznie na potrzeby tych specjalnych koncertów.

Stadion dla Adele

Zaprojektowana na zamówienie arena będzie składać się z trybun z miejscami siedzącymi i miejscami stojącymi, mogąc pomieścić 80 000 osób w jeden wieczór. “A one off, bespoke pop-up stadium designed around whatever show I want to put on?” ( „Jedyny, specjalnie zaprojektowany stadion pop-up stworzony z myślą o dowolnym przedstawieniu, jakie zechcę pokazać?”) – napisała Adele na swoim Instagramie. Następnie dodała: “I couldn’t think of a more wonderful way to spend my summer” („Nie mogłam wymyślić wspanialszego sposobu na spędzenie lata").

Ta zapowiedź oznacza pierwsze koncerty Adele w Europie kontynentalnej od 2016 roku.

Obecnie Adele jest w trakcie ostatniego etapu cieszącej się dużym uznaniem serii weekendowych koncertów „Weekends With Adele w Las Vegas”, która potrwa do połowy czerwca.