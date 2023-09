Dave Matthews Band powraca do Polski!

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Muzyczna uczta rockowa czeka nas już za kilka miesięcy – 12 kwietnia 2024 roku w COS Torwar w Warszawie. Bilety do sprzedaży trafią 22 września. Kupić będzie można je na www.biletserwis.pl. Organizatorem wydarzenia jest agencja Prestige MJM.

Dave Matthews Band na światowej scenie muzycznej funkcjonuje od 1991 roku. Grupa została założona przez urodzonego w RPA Dave`a Matthewsa i w ciągu kilku lat zrobiła prawdziwą furorę. Zespół powstał w Charlottesville w stanie Wirginia, gdzie świętuje się Dzień Dave Matthews Band. Przypada on na 27 września, ponieważ w tym dniu w 1994 roku grupa wydała swój debiutancki studyjny album pt. „Under the Table and Dreaming”. Pierwsze koncertowe nagranie zarejestrowała już rok wcześniej.

W 1991 roku wokalista i gitarzysta Dave Matthews miał zapisaną na kasetach swoją muzykę, którą chciał pokazać światu. Poszukał wsparcia ze strony doświadczonych i już wtedy znakomitych muzyków, czyli perkusisty Cartera Beauforda i saksofonisty LeRoi Moore'a. Chwilę później dołączył do nich 16-letni basista - Stefan Lessard. Ich zaraźliwe, charakterystyczne brzmienie już wtedy przykuło wielką uwagę i zgromadziło wokół bandu grono zagorzałych i lojalnych fanów. Początkowo grywali w niewielkich lokalach. Bardzo szybko jednak z małego zespołu, koncertującego głównie w salach klubowych, stali się gigantem, który sprzedaje swoje płyty w milionach egzemplarzy i występuje dla tysięcy fanów. Obecnie na swoim koncie formacja posiada 10 albumów studyjnych, 85 krążków koncertowych, 3 albumy kompilacyjne, 8 albumy wideo, 2 rozszerzone wydania, 36 singli i 21 teledysków. Łącznie sprzedała blisko 40 mln płyt. Do tej liczby należy dodać również setki bootlegów, czyli nieoficjalnych nagrań zespołu dostępnych za darmo w internecie.

Muzyka amerykańskiej formacji to unikalne i perfekcyjne połączenie jazzu, folku, funk oraz popu. Zespół jak żaden inny słynie z długich, trzygodzinnych koncertów i wielominutowych improwizacji. Fani wiedzą, że każdy z występów Dave Matthews Band jest inny i nie ma czegoś takiego jak powtarzalność. Formacja przykłada szczególną wagę do relacji ze swoją publicznością, pozwalając jej na rejestrację i utrwalanie koncertu na własnych urządzeniach. To w dzisiejszych czasach duża rzadkość. Swoimi amatorskimi nagraniami mogą się pochwalić między innymi polscy fani. Na zaproszenie agencji Prestige MJM zespół był w Polsce dwukrotnie: w 2015 i 2019 roku.