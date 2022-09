Waters napisał: „Hmmm? Myślę, że może to zależeć od tego, co rozumiesz przez „wsparcie dla Ukrainy”? Jeśli przez „wsparcie dla Ukrainy” masz na myśli, że Zachód kontynuuje dostarczanie broni dla armii kijowskiego rządu, obawiam się, że możesz się tragicznie pomylić. Lanie paliwa do ognia, czym jest zakup broni w czasie wojny, nigdy nie skróciło wojny w przeszłości i nie zadziała teraz, zwłaszcza że w tym przypadku większość paliwa jest: (a) wrzucana w ogień z Waszyngtonu, który znajduje się w stosunkowo bezpiecznej odległości od pożaru, oraz (b) ponieważ „miotacze ognia” już zadeklarowali zainteresowanie wojną trwającą tak długo, jak to możliwe. Obawiam się, że my, a mam na myśli ludzi takich jak ty i ja, którzy tak naprawdę chcą pokoju w Ukrainie, którzy nie chcą, aby efekt był taki, że trzeba walczyć do ostatniego ukraińskiego życia, a może nawet, jeśli miałoby dojść do najgorszego - do ostatniego ludzkiego życia; więc jeśli zamiast tego chcemy osiągnąć inny wynik, być może będziemy musieli poszukać innej drogi, a ta droga może zależeć od wcześniej deklarowanych dobrych intencjach pani męża”.

W tym miejscu Waters domaga się, by Zełeński:

1. Zakończył wojnę domową na Wschodzie i zaprowadził pokój w Donbasie oraz częściową autonomię w Doniecku i Ługańsku.

2. Ratyfikował i wdrażał pozostałą część porozumień z Mińska.

Dalej czytamy opinie, które są dokładną wykładnią Putina: „Można jedynie założyć, że polityka wyborcza pani męża nie pasowała pewnym frakcjom politycznym w Kijowie i że te frakcje przekonały pani męża do diametralnej zmiany kursu oraz ignorowania woli ludu. Niestety, twój stary zgodził się na te totalitarne, antydemokratyczne rozwiązania z woli sił skrajnego nacjonalizmu, które czaiły się, złowrogie w cieniu, rządząc Ukrainą. To one przekroczyły wiele czerwonych linii, które przez kilka lat były dość wyraźnie wytyczone przez waszych sąsiadów z Federacji Rosyjskiej i w konsekwencji oni, skrajni nacjonaliści, skierowali wasz kraj na drogę do katastrofalnej wojny”.

Ołena Zełenska odpowiedziała konkretnie: "To Rosja najechała Ukrainę, niszczy miasta i zabija cywilów. Ukraińcy bronią swojej ziemi i przyszłości swoich dzieci (…) Lepiej poproś prezydenta Rosję o pokój. Nie Ukrainę".