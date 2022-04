"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA

Festiwalową publiczność czeka siedem wieczorów i kilkanaście spotkań z najciekawszymi reprezentantami alternatywnych brzmień z Polski i ze świata. OFF Scena to muzyczna część Festiwalu MASTERCARD OFF CAMERA.

Pierwszy koncert tegorocznej OFF Sceny (01.05) będzie należał do KIWI. Młoda krakowianka, w której żyłach krzyżuje się krew polska i ormiańska, zaprezentuje piosenki z albumu „Pętla". Electro popowy puls jej muzyki wprowadzi słuchaczy w doskonały nastrój. Tego dnia publiczność czeka także spotkanie z oryginalnym połączeniem bałkańskiego folku z elektroniką rodem z Rumunii, czyli Balkan Taksim.

Bluszcz będą mieli okazję otworzyć drugi wieczór koncertowej części festiwalu. Klub Spotkań Poczta Główna wypełni się charakterystyczną mieszanką muzyki gitarowej i syntezatorowej inspirowanej produkcjami sprzed kilku dekad. Taki wehikuł czasu tylko na OFF Scenie. Tuż po nich wybrzmi rytmie indie-rockowe DIY - Plastic Mermaids, których muzyka przeniesie słuchaczy w beztroskie miejsca.

Wtorkowy wieczór będzie należał do zespołu The LaFontaines. Szkoci po czterech latach wracają do Polski specjalnie na OFF Scenę. To trio znane jest z niezwykle żywiołowych i wstępów. Oczekiwanie na ich występ osłodzi grupa CUKIER, muzycznie balansująca na granicy alternatywy i rapu.

Środa, 4 maja, to na OFF Scenie dzień duetów. Czwarty dzień koncertowych doznań otworzą poznańskie CÓRY. Swoimi piosenkami przeniosą Was wprost do świata R'n'B i soulu sprzed trzech dekad. Po nich scenę przejmą bracia SARAPATA, którzy zafundują taneczny lot za sprawą energetycznych produkcji ze swojego mini albumu „EP1".

W noc rockowych brzmień wprowadzi publiczność zespół Decadent Fun Club. Wyrazista osobowość Pawła Ostrowskiego, wokalisty grupy, oczaruje i zahipnotyzuje najbardziej wymagających. Tego dnia na scenie KS Poczty Głównej zaprezentuje się także rasowy indie pop-rock wprost z Kijowa - Brunettes Shoot Blondes.

Olivier Keane, wokalista i tekściarz pojawi się na OFF Scenie z materiałem z debiutanckiej EP-ki „16mm dream sequence". Młody Brytyjczyk będzie odpowiedzialny za jeden z najciekawszych pop-rockowych momentów festiwalu. Tego wieczoru estrada rozbłyśnie jaśniej także dla młodego i niezwykle uzdolnionego Janna, którego występy śledzi się z zapartym tchem.

Sobotni wieczór rozpocznie się za sprawą zespołu Bukowicz, który roztoczy oniryczną mgłę nad sceną Klubu Spotkań Poczta Główna. Śląska grupa zaprezentuje utwory z dotychczasowych wydawnictw. Miejmy nadzieję, że krakowska publiczność doświadczy także próbek nowego materiału promowanego przez najnowszy singiel, „Jak Muzeum Śląskie". Wieczór zamknie Jakub Skorupa, który swoimi melorapowymi opowieściami postawi ostatnią muzyczną kropkę w tegorocznym festiwalowym zeszycie.

OFF SCENA to zadanie realizowane w ramach projektu "Sztuka ponad podziałami" dofinansowanego z Programu „Kultura", Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Line-up:

1 maja KIWI Balkan Taksim

2 maja Bluszcz Plastic Mermaids

3 maja CUKIER The LaFontaines

4 maja CÓRY SARAPATA

5 maja Decadent Fun Club Brunettes Shoot Blondes

6 maja Oliver Keane Jann

7 maja Bukowicz Jakub Skorupa

Start koncertów g. 20:00 Bilety można nabywać na stronie www.offcamera.pl / lub w centrum festiwalowym oraz w klubie w przypadku dostępnych miejsc.

