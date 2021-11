W środę, 1 grudnia o godz.19:00 odbędzie się finałowy koncert projektu muzycznego „SARIANI”, który od września gości w warszawskim SAUNA STUDIO. Finał projektu, oparty będzie na najnowszych kompozycjach saksofonisty, kompozytora i producenta Jerzy Mączyńskiego. Całość będzie inspirowana albumem artysty pt. „Sariani”, wydanym w listopadzie 2021 roku, nakładem holenderskiego wydawnictwa „Yeyeh” Pietera Jansena. Na grudniowym koncercie obok Mączyńskiego na scenie zobaczymy perkusistkę Wiktorię Jakubowską oraz gitarzystę Szymona Wójcika, których wspólne brzmienia możecie usłyszeć m.in. w utworze "Everest Inn” na albumie „Yeyeh”. Przed nimi na scenie pojawi się USO9001 (Jan Gałosz, Jan Pieniążek, Miłosz Pieczonka), a całości towarzyszyć będą wizualizacje Katarzyny Dębskiej.

Koncert odbędzie się w podziemiach budynku przy pl. Bankowym w Warszawie, w specjalnie zaadaptowanym do tego celu miejscu: garażu na poziomie -1 budynku Teatru Capitol (ul.Marszałkowska 115). Wejście bramą wjazdową na rogu ulic: Elektoralnej i Przechodniej.

Ze względu na lokalizację koncertu Organizator zachęca do ubrania się ciepło, a w przypadku wystąpienia choroby apeluje o pozostanie w domu. Na terenie wydarzenia obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa (maseczki ochronne). Start koncertu godz.19:00.

Na przybyłych gości będą czekały rozgrzewające napoje.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Link do albumu Sariani: www.yeyehninih.bandcamp.com/album/sariani-lp-yeyeh004

Więcej informacji: www.jerzymaczynski.com oraz www.facebook.com/jerzymaczynskimusic

Wydarzenie na FB: www.facebook.com/events/230389152409731

Środa 1 grudnia 2021 godz.19:00, Sauna Studio ul.Marszałkowska 115

Patroni Medialni: Rzeczpospolita, NN6T

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

SAUNA STUDIO to opuszczony kompleks spa w podziemiach byłego Domu Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w Warszawie. Obecnie przekształcony w studio i miejsce nagrań, koncertów, wystaw i działań audiowizualnych. Adres: ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

SARIANI to cykl trzech performensów muzyczno - wizualnych, inspirowanych najnowszym albumem Jerzego Mączyńskiego o tym samym tytule. Program obejmuje koncerty połączone z wizualizacjami, instalacje wideo oraz wystawy towarzyszące, a także warsztaty muzyczne przy udziale uznanych twórców europejskich. SARIANI to przedsięwzięcie skierowane do wszystkich, którzy interesują się eksperymentalnymi formami muzyki oraz szeroko pojętymi sztukami audiowizualnymi.

Jerzy Mączyński – polski saksofonista, kompozytor producent. Od najmłodszych lat kształcony w Szkołach Muzycznych w klasach jazzu i muzyki klasycznej. Absolwent wielu prestiżowych europejskich akademii muzycznych takich jak: Syddansk Musikkonservatorium, Berklee College of Music Valencia Campus czy Conservatorium van Amsterdam. Leader konceptu muzycznego Jerry&ThePelcianSystem, z którym w maju 2019 wydał swój debiutancki album w najbardziej kultowej serii muzycznej w Polsce jaką jest seria Polish Jazz. W swojej dotychczasowej karierze muzyk zagrał na wielu polskich i międzynarodowych scenach i festiwalach muzycznych m.in. London Jazz Festival, NCPA Mumbai, Jazz Jantar, Festiwal filmu i sztuki ,,Dwa Brzegi,,. Kształcił się u takich osobowości jak Greg Osby, Perico Sambeat czy Ben Cantil. Jest czynnie koncertującym muzykiem i współpracował z muzykami z całego świata min z: Thomasem de Perquery, Nitin Sawhneyem czy Apoorvą Krishną. Cały czas poszukuje najróżniejszych brzmień. Jego styl jest silnie zakorzeniony w europejskiej awangardzie. W listopadzie 2021 roku ukazał się jego najnowszy album pt.„Sariani”, nakładem holenderskiego wydawnictwa „Yeyeh” Pietera Jansena.

