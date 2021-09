To projekt, jakiego w Polsce jeszcze nie było!

Po sukcesie konceptu Jerry&ThePelicanSystem Virtual Tour, saksofonista, kompozytor i producent Jerzy Mączyński ma przyjemność zaprezentować szerokiej publiczności swój kolejny projekt - SARIANI.

SARIANI, to cykl trzech performensów muzyczno - wizualnych, inspirowanych najnowszym albumem muzyka o tym samym tytule, które już jesienią 2021 roku zagoszczą w warszawskim SAUNA STUDIO. Program obejmuje koncerty połączone z wizualizacjami, instalacje wideo oraz wystawy towarzyszące, a także warsztaty muzyczne przy udziale uznanych twórców europejskich. SARIANI to przedsięwzięcie skierowane do wszystkich, którzy interesują się eksperymentalnymi formami muzyki oraz szeroko pojętymi sztukami audiowizualnymi. Uczestnicy poszczególnych wydarzeń będą mogli nie tylko zagłębić się w tworzenie muzyki transowej, ale również bedą mieli niepowtarzalną okazję poznać bliżej wyjątkowy sposób łączenia wielu kultur muzycznych w jedną kompozycję. Zwieńczeniem cyklu performensów będzie koncert finałowy, który odbędzie się 1 grudnia na Scenie Klubowej warszawskiego Teatru Capitol. Poza liderem projektu w koncercie finałowym wezmą udział wybrani uczestnicy wcześniejszych widowisk oraz uznani twórcy polskiej sceny jazzowej.

Pierwsza odsłona projektu zatytułowana „Trans. Kultura.Przepływ” odbędzie się już w środę 29 września. Sasha Zakrevska (pochodząca z Ukrainy artystka, znana szerokiej publiczności pod pseudoninem Poly Chain, której znaki rozpoznawcze to księżniczkowy background, synthy i progresywny ambient) i Jerzy Mączyński, czyli Poly Chain x Jerry&ThePelicanSystem zaprezentują nowy materiał dźwiękowy, poddający krytycznej refleksji postawę europocentryczną z perspektywy muzyki i tradycyjnie stosowanego w niej transu. We wspólnym projekcie koncentrują się na kontekstach muzyki elektronicznej i jej potencjalnej inkluzywności. Drobne gesty zapisane w wideo i dźwiękowych nagraniach terenowych mają za zadanie odzwierciedlić powtarzalność, jednocześnie zindywidualizowanie i ujednostkowienie, codziennych zwyczajnych czynności, potrzeb i pragnień, prawdopodobnie niezależnych od czasu i położenia geograficznego. Kolejne odsłony projektu zaplanowane są na: 28 października oraz 24 listopada. Więcej szczegółów, dotyczących tych koncertów już wkrótce.

Wejście na każde z wydarzeń w ramach projektu SARIANI jest darmowe. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w SAUNA STUDIO i obowiązujący w związku z pandemią COVID-19 reżim sanitarny obowiązuje rejestracja poprzez wcześniejsze zgłoszenie i potwierdzenie obecności na oficjalnym profilu lidera projektu na Facebooku: www.facebook.com/jerzymaczynskimusic. O udziale w każdym z wydarzeń decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na wydarzeniu w SAUNA STUDIO, każdy z koncertów będzie w późniejszym terminie zaprezentowany również nieodpłatnie w kanałach społecznościowych Jerzego Mączyńskiego.

Patroni Medialni: Rzeczpospolita, NN6T

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

SAUNA STUDIO to opuszczony kompleks spa w podziemiach byłego Domu Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w Warszawie. Obecnie przekształcony w studio i miejsce nagrań, koncertów, wystaw i działań audiowizualnych. Adres: ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

Jerzy Mączyński – polski saksofonista, kompozytor producent. Od najmłodszych lat kształcony w Szkołach Muzycznych w klasach jazzu i muzyki klasycznej. Absolwent wielu prestiżowych europejskich akademii muzycznych takich jak: Syddansk Musikkonservatorium, Berklee College of Music Valencia Campus czy Conservatorium van Amsterdam. Leader konceptu muzycznego Jerry&ThePelcianSystem, z którym w maju 2019 wydał swój debiutancki album w najbardziej kultowej serii muzycznej w Polsce jaką jest seria Polish Jazz. W swojej dotychczasowej karierze muzyk zagrał na wielu polskich i międzynarodowych scenach i festiwalach muzycznych m.in. London Jazz Festival, NCPA Mumbai, Jazz Jantar, Festiwal filmu i sztuki ,,Dwa Brzegi,,. Kształcił się u takich osobowości jak Greg Osby, Perico Sambeat czy Ben Cantil. Jest czynnie koncertującym muzykiem i współpracował z muzykami z całego świata min z: Thomasem de Perquery, Nitin Sawhneyem czy Apoorvą Krishną. Cały czas poszukuje najróżniejszych brzmień. Jego styl jest silnie zakorzeniony w europejskiej awangardzie. Koncert na tegorocznej edycji festiwalu Jazz nad Odrą będzie najważniejszym przedpremierowym wydarzeniem związanym z nadejściem nowego wydawnictwa. Tym razem będzie to solowy album z połączeniem muzyki elektronicznej, transowej oraz jazzowej. Całość ukaże się w październiku nakładem holenderskiej wytwórni Yeyeh.

