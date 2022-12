"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



To będzie wielkie święto muzyki w wykonaniu młodych i przystojnych Włochów, którzy roztaczają wokół siebie nieprzeciętny urok. Koncert odbędzie się 27 maja 2023 roku. Sprzedaż biletów rozpocznie się 22 grudnia na www.biletserwis.pl, a dzień wcześniej wejściówki będą mogli kupić zarejestrowani użytkownicy platformy Bilet Serwis, którzy zgodzili się na otrzymywanie newslettera oraz osoby należące do oficjalnego fanklubu Il Volo.

Il Volo to trio w naszym kraju dobrze znane, mające fanów, którzy nie tylko kochają ich twórczość, ale śledzą niemal każdy krok zawodowej kariery i życia prywatnego. Nic dziwnego, Piero, Ignazio i Gianluca to młodzi, przystojni Włosi, którzy roztaczają nieprzeciętny urok, co w połączeniu z pięknie brzmiącymi głosami daje mieszankę wręcz wybuchową. Wszystkie koncerty w naszym kraju kończyły się wspólnym śpiewaniem bisów pod samą sceną, niezależnie od tego, czy były to występy promujące płytę klasyczną "Notte Magica", nieco bardziej popową "Musica", czy też z filmowymi utworami poświęconymi pamięci Ennio Morricone.

- Jedenaście płyt, blisko 400 koncertów zagranych praktycznie na całym świecie i ponad cztery miliony użytkowników mediów społecznościowych. Te imponujące liczby Il Volo muszą robić wrażenie na każdym. A jeśli dodać do tego, że Piero, Ignazio i Gianluca mają dopiero po dwadzieścia parę lat to wydaje się prawie niemożliwe, że tak młodzi ludzie mają na swoim koncie takie kariery. Bardzo się cieszymy, że ciągle też wzrasta popularność Il Volo w naszym kraju, do czego Prestige MJM dołożył swoją cegiełkę, zapraszając zespół do Polski. Czekamy zatem na piąty koncert Włochów. Tym razem zapraszamy w maju do pięknego Krakowa - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

PIero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble choć nie mają 30 lat, to razem śpiewają już ponad 13! Wszystko za sprawą udziału w dziecięcym programie talent show "Ti lascio una canzone" we włoskiej telewizji RAI 1. Tam cała trójka została zauważona przez Michele Torpedine - producenta i managera, który zapoczątkował kariery Andrei Bocellego czy Zucchero. Chłopcy, choć na scenie programu rywalizowali ze sobą, mieli też okazję wystąpić razem we włoskiej klasycznej pieśni "O sole mio". To był strzał w dziesiątkę. Program wprawdzie wygrał Gianluca, ale Torpedine już wiedział, że tylko w trójkę ci nastolatkowie mogą w przyszłości coś osiągnąć. Ta "przyszłość" przyszła bardzo szybko. Już jako trio Il Volo w bardzo krótkim czasie stali się pierwszymi Włochami, którzy podpisali kontrakt z dużą amerykańską wytwórnią płytową Geffen Records. Debiutancki album zatytułowany po prostu "Il Volo" wydany już w 2010 roku pokrył się platyną i znalazł w pierwszej dziesiątce amerykańskiej listy Billboard, przy czym żaden z trójki wokalistów nie był jeszcze pełnoletni! Ten sukces przyczynił się do popularności zespołu. Trio pojawiało się w głównych europejskich i amerykańskich programach telewizyjnych, m.in.: "The Tonight Show", "American idol", "Good Morning America". Jeszcze w 2010 roku wokaliści z Il Volo byli jedynymi włoskimi artystami zaproszonymi przez Quincy Jonesa do wzięcia udziału w charytatywnym nagraniu "We Are The World for Haiti". Tam wystąpili obok takich gwiazd jak Celine Dion, Lady Gaga, Bono z U2, Usher czy Natalie Cole.

Przed upływem drugiego roku działalności zostali nominowani do dwóch nagród Latin Grammy za swoje premiery i zaśpiewali wspólnie z Barbrą Streisand w czasie dwunastokoncertowej trasy po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wystąpili też z Placido Domingo i Erosem Ramazzottim. W 2013 roku zaledwie w osiem godzin sprzedali 1600 biletów na swój pierwszy występ w Radio City Music Hall w Nowym Jorku, a cały koncert sprzedał się w ciągu kilku dni. To wydarzenie rozpoczęło trasę koncertową w 2013 roku po USA, Kanadzie, Ameryce Środkowej i Południowej z pięćdziesięcioma wyprzedanymi koncertami, potwierdzając status wschodzącej gwiazdy na rynku pop-opery.

Tak rozpędzonej kariery już nic nie było w stanie zatrzymać. W 2015 roku Il Volo było gwiazdą sceny muzycznej. Najpierw wygrali bardzo prestiżowy Festiwal w San Remo z wielkim przebojem "Grande amore". Singiel i epka wydane zaraz potem znalazły się na szczycie listy przebojów FIMI w rankingu najlepiej sprzedających się albumów i singli, zdobywając odpowiednio platynę i podwójną platynę. Kilka tygodni później wokaliści reprezentowali Włochy na Konkursie Piosenki Eurowizji 2015. Choć ostatecznie Il Volo zajęło trzecie miejsce, publiczność telewizyjna nagrodziła grupę, dając jej pierwsze miejsce w głosowaniu telefonicznym. Nie tylko fani pokochali włoskie trio. Krytycy muzyczni przyznali zespołowi prestiżową nagrodę Marcel Besançon Award 2015, na którą głosowała międzynarodowa prasa.

W tym samym czasie wydali już czwarty album studyjny „L'amore si muove", który ukazał się w 45 krajach na świecie. Na swym koncie mają też występy na najbardziej prestiżowych arenach koncertowych na świecie, m.in. antyczne Pompeje, Arenę Verona czy Termy Caracalli na Piazza Santa Croce we Florencji, która była niezwykłą scenerią dla koncertu „Notte Magica – w hołdzie Trzem Tenorom". Wydarzenie z udziałem Placido Domingo było pokazywane na żywo na kanale telewizyjnym Canale 5, a także sfilmowane i wyemitowane w USA oraz w ponad 500 kinach we Włoszech i na całym świecie. W 2016 i 2017 grupa odbyła wielomiesięczne tournee, prezentując materiał z płyty „Notte Magica" w Europie, w obu Amerykach oraz Japonii i dotarła także po raz pierwszy do Polski. Ten koncert w czerwcu 2017 roku w COS Torwar okazał się frekwencyjnym sukcesem. Od tego czasu, Włosi odwiedzają Polskę właściwie co roku, poza latami pandemicznymi, więc "Grande amore" wybrzmiało tu już czterokrotnie.

Il Volo, czyli Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble zaśpiewają dla polskiej publiczności największe swoje przeboje, wśród których nie zabraknie m.in. "Grande amore", "Il mondo", "Volare" i "O sole mio". Kto wie, może usłyszymy też coś nowego? Koncert Il Volo odbędzie się 27 maja 2023 roku w TAURON Arenie Kraków. Przedsprzedaż biletów dla zarejestrowanych użytkowników platformy Bilet Serwis rozpocznie się 21 grudnia o godzinie 10:00 (do północy 20 grudnia trzeba wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera). Taką możliwość będą miały także osoby należące do oficjalnego fanklubu Il Volo. Sprzedaż ogólna wystartuje 22 grudnia o godzinie 10:00 na biletserwis.pl. Organizatorem koncertu Il Volo w Polsce jest agencja Prestige MJM.

