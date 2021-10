Międzynarodowy Festiwal I. J. Paderewskiego jest najważniejszym cyklicznym wydarzeniem kulturalnym w Polsce, którego misją jest przywrócenie po latach zaniechań pamięci o jednym z największych polskich patriotów, światowej sławy pianiście, kompozytorze, mężu stanu, dyplomacie, polityku i filantropie – Ignacym Janie Paderewskim. Człowieku, który bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości, który wykorzystując swój niebywały talent muzyczny, międzynarodową sławę i rozległe wpływy doprowadził do odrodzenia ojczyzny. „Ignacy Jan Paderewski to postać absolutnie wyjątkowa w historii naszego kraju. To nie tylko wspaniały artysta, który odniósł ogromny międzynarodowy sukces, to bohater, symbol narodowy, z którego powinniśmy być na zawsze dumni. Jego altruistyczna postawa to najlepszy wzór patriotyzmu” – mówi Wiesław Dąbrowski, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego.

Na przestrzeni dziesięcioleci zapomniano nie tylko o muzycznej spuściźnie Paderewskiego, również o tym, że to Paderewski – idol globalnego audytorium realnie wpłynął na zainteresowanie Prezydenta USA i amerykańskiego Rządu sprawą polską po I wojnie światowej. Wykorzystując swoją popularność i powszechne uznanie Paderewski ze wsparciem Woodrowa Wilsona przeprowadził na Konferencji w Wersalu zwycięską batalię o polską niepodległość, którą jako Premier i Minister Spraw Zagranicznych Rządu II RP sygnował później własnym podpisem. Ten słynny dokument to oczywiście traktat wersalski. Misją nadrzędną Międzynarodowego Festiwalu I. J. Paderewskiego jest nie tylko przypomnienie największych dzieł patrona wydarzenia, lecz również pielęgnacja pamięci o jego wiekopomnych dokonaniach na rzecz ojczyzny.

Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego zyskał na przestrzeni lat ogromną sympatię warszawiaków i znalazł trwałe miejsce w przestrzeni kulturalnej stolicy. Festiwal dostarcza nie tylko niezapomniane koncerty symfoniczne, kameralne i edukacyjne z udziałem artystów światowego formatu, zapewnia również projekcje filmów dokumentalnych, wystawy tematyczne czy publikację wydawnictw CD i DVD.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego będzie wyjątkowa z kilku powodów, choćby dlatego, że w 2021 roku obchodzimy okrągłą 80 rocznicę śmierci Paderewskiego. Do udziału w festiwalu zaproszono plejadę gwiazd oklaskiwanych w salach koncertowych całego świata, między innymi wspaniałą sopranistkę Ewę Biegas, amerykańskiego dyrygenta Iana Hobsona, maestro akordeonu Klaudiusza Barana, wirtuoza wiolonczeli Tomasza Strahla, rewelacyjnego rosyjskiego pianistę Ilyię Maximowa, niezwykle popularną wokalistkę jazzową Dorotę Miśkiewicz z Atom String Quartet, polsko-duński Erlendis Quartet czy Orkiestrę Kameralną Filharmonii Narodowej. To tylko część atrakcji przygotowanych przez organizatorów. „W ramach tegorocznego festiwalu zaplanowaliśmy między innymi koncert zatytułowany „Salon odrzuconych”, do udziału w którym zaprosimy wybranych uczestników Konkursu Chopinowskiego, którzy nie dostali się do ścisłego finału konkursu, wystawimy prace studentów Akademii Sztuk Pięknych pod kierownictwem dr Katarzyny Stanny, symbolicznie uczcimy też pamięć o Cyprianie Kamilu Norwidzie z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin. Twórczość poety recytowała będzie znana i ceniona aktorka Teatru Polskiego Grażyna Barszczewska. Ponadto planujemy projekcje filmów dokumentujących życie i twórczość Paderewskiego, jak również wystawy tematyczne. W naszym festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie.” – puentuje Wiesław Dąbrowski, pomysłodawca i Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego.

Wydarzenia festiwalowe odbędą się w prestiżowych stołecznych lokalizacjach, w tym w Zamku Królewskim, Pałacu w Wilanowie, Filharmonii Narodowej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia, PROMIE Kultury Saska Kępa czy Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Bilety można rezerwować pod adresem rsvp@avearte.pl. Pełen program VIII MFP można znaleźć na stronie Fundacji AveArte, która jest organizatorem festiwalu avearte.pl. Organizatorzy zapraszają również do śledzenia profilu Międzynarodowego Festiwalu I.J. Paderewskiego na Facebooku.

VIII Międzynarodowy Festiwal I.J. Paderewskiego został wsparty przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Muzyka, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

