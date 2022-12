Zełenski wystąpił na tle podświetlonej ukraińskimi barwami mapy przedstawiającej kontur ukraińskiego państwa, miał na sobie bluzę z napisem "Jestem Ukraińcem". Ukraiński prezydent rozpoczął wystąpienie od pozdrowień dla fanów piłki nożnej. "Składam gratulacje z okazji finału mistrzostw świata w piłce nożnej" - powiedział.

Kijów chciał, by przesłanie Zełenskiego zostało wyemitowane do kibiców przed rozpoczęciem decydującego spotkania mundialu w Katarze, jednak nie wyraziła na to zgody FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej).

Nagranie wystąpienia Zełenskiego strona ukraińska opublikowała w mediach społecznościowych. "Dziś będziemy świadkami wspólnego zwycięstwa, święta ludzkiego ducha" - powiedział prezydent Ukrainy. Dodał, że mistrzostwa świata w Katarze wielokrotnie dowiodły, że różne kraje i narodowości mogą rozstrzygać, kto jest silniejszy "w sprawiedliwej grze, a nie w grze z ogniem, na zielonej murawie, a nie na czerwonym (od krwi - red.) polu bitwy". "Każdy cieszy się z pokoju" - podkreślił.

Zełenski zaznaczył, że Ukraina najbardziej potrzebuje pokoju. "Zaprezentowaliśmy światu formułę pokojową" - powiedział Zełenski dodając, że "na wojnie nie ma zwycięzców i nie może być remisu".

- Dlatego ogłosiłem inicjatywę pokojową - mówił dalej prezydent Ukrainy.

- Po meczu trybuny pustoszeją, a po wojnie pustoszeją miasta. Dlatego wojny muszą przegrać, a mistrzem powinien zostać pokój, tak jak teraz, w Katarze. Mistrzostwa świata, a nie światowa wojna - to możliwe - powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent wezwał o wsparcie Ukrainy w jej staraniach o przywrócenie pokoju. - Przyłączcie się do Globalnego Szczytu na rzecz Formuły Pokoju - powiedział, kończąc swe wystąpienie słowami "Sława Ukrajini".