Polacy w niedzielę przegrali z Francją 1:3 i odpadli z mistrzostw świata. Awansując co 1/8 finału osiągnęli najlepszy wynik od 36 lat.

Jak informuje wp.pl, piłkarze reprezentacji Polski przed wylotem do Kataru zostali dodatkowo zmotywowani przez premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania z zawodnikami szef rządu miał obiecać, że w przypadku wyjścia z grupy otrzymają premię w wysokości co najmniej 30 mln złotych. Pieniądze te mają trafić bezpośrednio do zespołu - piłkarzy, trenera i członków sztabu.

Nie wiadomo, w jakim trybie i z jakiego funduszu miałaby być wypłacona premia.

O sprawę zapytano prezesa PZPN. Cezary Kulesza potwierdził, że słyszał o premii od premiera, ale nie zna szczegółów tej sprawie.

Szczegółów nie znają także sami zawodnicy. Rzecznik rządu Piotr Muller przed meczem z Francją odpowiedział dziennikarzom: "Wierzymy w sukces polskiej reprezentacji. Jeżeli będą podjęte decyzje co do nagród, to będziemy o nich informować. Teraz czas na kibicowanie polskiej drużynie :)"

Po dalszych pytaniach dodał, że "żadne decyzje w tym obszarze nie zostały podjęte".