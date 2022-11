Grant Wahl, były dziennikarz Sports Illustrated, który prowadzi własną stronę internetową, poinformował, że ochrona odmówiła mu wstępu na mecz Stanów Zjednoczonych z Walią na stadionie Ahmad Bin Ali w Al Rayyan i poprosiła go o zdjęcie koszulki.

Przekazał, że zabrano mu telefon, gdy próbował na Twitterze poinformować o tym zdarzeniu.

"Wszystko OK, ale to była niepotrzebna męka" - napisał później Wahl na Twitterze.

Relacjonował, że kierownik ochrony podszedł później do niego, przeprosił i wpuścił go do stadion. Miał otrzymać również przeprosiny od przedstawiciela FIFA.

Siedem państw - uczestników turnieju zrezygnowało w poniedziałek z planów noszenia opasek OneLove przez swoich kapitanów, po tym jak FIFA zagroziła żółtymi kartkami dla każdego gracza noszącego wielobarwną opaskę.