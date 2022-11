Zamknięcie hiszpańskiej przestrzeni powietrznej w ostatni weekend, możliwe zakłócenia w pracy kontrolerów ruchu lotniczego w Gdańsku, informacje Ryanaira, że we wtorek 8 listopada i we środę 9 listopada będą kłopoty z dostępem do strony internetowej — to tylko kilka przykładów wydarzeń, które mogą mieć wpływ na podróże lotnicze w Europie we właśnie rozpoczętym sezonie zimowym.