Hollywood: Zniszczona gwiazda Cosby'ego. "Seryjny gwałciciel"

Gwiazda Billa Cosby'ego w hollywoodzkiej Alei Gwiazd została w tym tygodniu zdewastowana przez nieznanego sprawcę, który napisał na niej "seryjny gwałciciel".

Graffiti pojawiło pod koniec weekendu. Agencja Associated Press twierdzi, że zgłoszenie o zdewastowaniu gwiazdy wpłynęło do policji dopiero we wtorek.

To nie pierwszy raz, gdy na gwieździe Cosby'ego pojawia się graffiti. Podobne znalazło się tam już w 2014 roku i szybko zostało usunięte.

"Serial rapist" written over Bill Cosby's Hollywood Walk of Fame star https://t.co/DPEkPQdx5h pic.twitter.com/lRGXwDawhA — The Hill (@thehill) 5 września 2018

Cosby w kwietniu br. został uznany za winnego w sprawie trzech przypadków podania środków odurzających i molestowania seksualnego, jakiego miał dopuścić się w 2004 roku. Sprawę wytoczyła mu przez 45-letnia obecnie Andrea Constand, związana wówczas z drużyną koszykarską na uniwersytecie Temple.

W sumie około 50 kobiet oskarżyło Cosby'ego, że podawał im środki usypiające i molestował je seksualnie, ale wszystkie zarzuty karne, poza sprawą Constand, przedawniły się. Wiele spraw przeciwko niemu toczy się za to przed sądami cywilnymi.

Cosby zaprzeczył jakiemukolwiek niewłaściwemu postępowaniu. A napis na jego gwieździe w Hollywood został usunięty.