Transport publiczny liczy na odbicie w kwietniu

Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk liczy, że w kwietniu zacznie przybywać pasażerów, a Polacy wakacje spędzą w kraju, dzięki czemu w 2021 roku przewoźnik powróci do notowanych jeszcze w pierwszym kwartale br. wzrostów liczby podróżujących .

Przewoźnicy są gotowi do przyjęcia coraz większych potoków pasażerskich, których jednak wystraszyła pandemia. Dane Urzędu Transportu Kolejowego pokazują, że w trzech pierwszych kwartałach koleje przewiozły niemal 165 mln pasażerów, o jedną trzecią mniej niż w tym samym okresie ub.r. Spadek był głębszy, ale wakacyjne wyjazdy znacznie poprawiły statystyki.

Wydany na przełomie września i października raport „Ruch pasażerski w czasie pandemii w transporcie kolejowym” przygotowany przez Klaster Luxtorpeda 2.0 ujawnia, że co piąty pasażer zrezygnował z podróżowania transportem publicznym tylko dlatego, że obawiał się zarażenia koronawirusem.

Santé Publique France wskazuje, że jedynie 1% ognisk zakażeń wystąpiło w transporcie publicznym, przy 25% zakażeń w biurach i 20% w placówkach oświatowych. Według RSSB z Wielkiej Brytanii ryzyko zakażeniem koronawirusem podczas podróży pociągiem wynosi mniej niż 0,1%. Jest to poziom ryzyka niższy niż ryzyko śmierci w wypadku samochodowym. Przy stosowaniu zakrycia twarzy ryzyko to spada do 0,05%. Dane z Japonii wskazują natomiast, że w pociągu nie odnotowano żadnego ogniska koronawirusa.