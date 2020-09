Transport szczepionek to najbardziej wymagająca operacja logistyczna w historii

Logistycy już są gotowi na transport milionów szczepionek na koronawirusa. Powiększyli magazyny i odtworzyli połączenia lotnicze.

Dystrybucja szczepionki na koronawirusa będzie jedną z najbardziej wymagających operacji logistycznych w historii, dlatego solidnie się do niej przygotowujemy – zapewnia szef Rozwoju Biznesu Lotniczego, VM Healthcare w DB Schenker Norbert Pająk. – Szczepionki to bardzo wrażliwe produkty, które wymagają serwisu chłodniczego na najwyższym poziomie. Nie możemy sobie pozwolić na choćby najmniejszy błąd. W realizacji tego typu dostaw kluczowy jest efektywny i bezpieczny serwis temperaturowy. Obserwujmy rynek i analizujemy scenariusze dystrybucji na szczeblu globalnym – podkreśla szef Rozwoju Biznesu Lotniczego, VM Healthcare w DB Schenker. Poniżej dalsza część artykułu

Reżim temperaturowy Kluczowy będzie transport lotniczy, który w czasie pandemii cierpiał z powodu zawieszonych lotów. – Uruchomiliśmy sieć regularnych połączeń czarterowych, by przesyłki mogły przemieszczać się między kontynentami w bezpiecznym i stabilnym serwisie. Przykładem są połączenia Europy z portami lotniczymi w Szanghaju, Pekinie, Bombaju, Dubaju, a także z rynkiem amerykańskim m.in. w Chicago i Atlancie – wymienia przedstawiciel DB Schenker.

Do nowego zadania przygotowują się także przewoźnicy samolotowi. Polskie Linie Lotnicze LOT zostały w lipcu br. pierwszym przewoźnikiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który otrzymał certyfikat CEIV Pharma Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA. – W oparciu o obecną siatkę połączeń PLL LOT oraz możliwości operacyjno-organizacyjne, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy na pokładach naszych samolotów mogli przewozić tego typu towary do i z Polski choćby od dziś – zapewnia biuro prasowe LOT. – Prace nad szczepionką na COVID-19 trwają w wielu państwach i są na różnych etapach realizacji. Polskie Linie Lotnicze LOT są gotowe do realizacji transportów z i do portów na całym świecie – podkreśla biuro rzecznika.

Lot uzyskał w tym roku certyfikat CEIV Pharma nadawany przez IATA. Fot Lot

Biuro prasowe Lot zaznacza, że szczepionki w postaci płynnej zwykle przewożone są jako tzw. PIL COL, czyli w temperaturze od 2 do 8 st. C. Po stronie nadawcy jest prawidłowe przygotowanie towaru do transportu oraz określenie właściwych warunków przewozu w oparciu o badania stabilności towaru, czy też możliwość oddziaływania na niego zewnętrznych warunków atmosferycznych. – Z uwagi na ogromną wartość tego typu produktów zaleca się, aby były one przewożone w specjalnych kontenerach aktywnych lub hybrydowych, które LOT Cargo ma w swojej ofercie. Finalna decyzja w tym zakresie leży po stronie nadawcy – zaznacza biuro rzecznika Lot.

Certyfikaty i nowe magazyny Na historyczne zlecenie dystrybucji szczepionek liczy wiele firm. – Jesteśmy operatorem logistycznym m.in. największego obiektu farmaceutycznego w Centralnej Europie, który FM Logistic prowadzi pod marką FM Health niedaleko Warszawy, o pojemności przekraczającej 140 tys. miejsc paletowych. To wręcz strategiczna lokalizacja dla krajowej służby zdrowia. Obsługujemy w niej czterdziestu producentów produktów leczniczych, wśród nich również koncerny, które uczestniczą w badaniach nad szczepionką przeciw COVID-19. Liczymy się z możliwością, że takie zapytanie może się pojawić w niedalekiej przyszłości – stwierdza Platform Director FM Logistic CE (Błonie, magazyn FM Health) Marzena Świerczewska. Spółka FM Logistic CE odnowiła Certyfikat DPD. – W maju br. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przyznał nam certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) dla Dystrybutora Handlowego – przypomina Świerczewska.

Na początku czerwca DB Schenker także przeszedł pozytywną weryfikację procesów i otrzymał certyfikat Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (DPD) farmaceutyków. – Wdrożyliśmy nowy proces certyfikacji przewoźników drogowych DPD i nowe rozwiązania Airtrack, które pozwalają w czasie rzeczywistym monitorować przesyłki – dodaje Pająk.

Lotniska mają infrastrukturę do obsługi przesyłek w temperaturze kontrolowanej. Fot. Lufthansa

Na początku roku spółka FM Logistic CE oddała do użytku nową halę naszego magazynu w Błoniu, liczącą 12 tys. m2 o pojemności niemal 20 tys. miejsc paletowych. – Dzięki tej inwestycji nasz magazyn liczy już prawie 92 tys. m2 i ponad 140 tys. miejsc paletowych. Już jednak widzimy, że potrzeby rynku są znacznie większe, więc w najbliższym czasie powinna się rozpocząć kolejna rozbudowa – uważa Świerczewska.

Kuehne+Nagel, który ma na świecie ponad 230 lokalizacji obsługujących przesyłki w temperaturze kontrolowanej, inwestuje w globalną sieć dystrybucji szczepionek i leków. Koncern otworzył lotniskowe centra logistyczne leków w Brukseli i w Johannesburgu. Nowe budynki umożliwiają magazynowanie przesyłek w temperaturze poniżej minus 20 stopni C, w temperaturze od 2 do 8 stopni C oraz od 15 do 25 stopni. Możliwe jest także dodanie suchego lodu do przesyłek głęboko mrożonych, o temperaturze poniżej 60 stopni mrozu.

Magazyn w Brukseli o powierzchni 15,5 tys. mkw ma certyfikację IATA CEIV i jest w pełni połączony z siecią transportową zarządzana z Luksemburga.

Burzliwe minione półrocze – Koronawirus przyczynił się do znacznego zwiększenia wolumenów obsługiwanych przez nas w tym sektorze. Największe wzrosty odnotowaliśmy oczywiście w pierwszych tygodniach pandemii, kiedy ludzie szykując się na dłuższą izolację, a także chcąc zabezpieczyć się przed nowym, nieznanym wirusem kupowali dużo i na zapas. Według naszych statystyk ilość przesyłek wzrosła wówczas o 300 proc. – opisuje przedstawicielka FM Logistic CE.

Dodaje, że po tych kilku tygodniach aktywność się unormowała. – Jest oczywiście nadal zwiększone zapotrzebowanie na takie środki, jak płyny do dezynfekcji, żele antybakteryjne, ale też leki OTC. Obecnie jest to 2 razy więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym, ale też pamiętajmy że trwa zatowarowanie na sezon grypowy. – zaznacza Świerczewska.

Konkurenci także wskazują na piki zapotrzebowania podczas uderzenia pandemii. – Mocne ożywienie można było zauważyć w branży środków ochronnych PPE (Personal Protective Equipment) oraz diagnostyki, w tym elementów służących do przeprowadzania badań i analiz laboratoryjnych – wymienia przedstawiciel DB Schenker.