Przerzuty i kabotaż ratują polskich przewoźników

Na wzmożony ruch wskazują opłaty drogowe. – Dane z naszego GBOX-a, który monitoruje ponad 30 tys. pojazdów w przewozach krajowych i międzynarodowych, pokazują tendencję wzrostową w przewozach realizowanych na terytorium Francji oraz Włoch . Nasz główny partner w wymianie towarowej, Niemcy, stabilizuje gospodarkę, co widoczne jest w liczbie realizowanych frachtów i kilometrów pokonywanych w tym kierunku w każdym tygodniu. Po okresie świąt wielkanocnych notujemy tam wzrosty, porównując tydzień do tygodnia . Polscy przewoźnicy są, obok niemieckich transportowców, najważniejszym ogniwem łańcuchów dostaw – podkreśla wiceprezes INELO i OCRK Bartosz Najman.

Sieć E-100 podsumowała wyniki średniej dziennej aktywności w Niemczech polskich kierowców zawodowych. Okres badania to czas od połowy marca do maja br. – W drugim kwartale 2020 roku widać już wyraźne odbicie. Liczba korzystających ze stacji paliwowych w Niemczech była w maju o 122.77 proc. większa w porównaniu z danymi z połowy marca. W kwietniu spadek dotyczył jedynie okresu świątecznego. Zwiększoną aktywność w granicach landów niemieckich potwierdzają także dane z opłat drogowych, choć tutaj te wzrosty są mniejsze i jeszcze nieregularne – przyznaje kierownik administracji sprzedaży sieci E-100 Aneta Stanaszek.

Podobna sytuacja jest we Francji, gdzie ruszył sektor motoryzacyjny. Karty paliwowe E-100 pokazują również zwiększoną aktywność na trasach do Hiszpanii, gdzie w maju można było zaobserwować znaczne natężenie ruchu – wzrost do poziomu 77 proc. w porównaniu do początku marca 2020 roku.