W czerwcu ruszyła sprzedaż ciężarówek

Rynek uratowany przez kabotaż i przerzuty

Samochody kupują przede wszystkim przewoźnicy wykonujący pracę w Europie zachodniej. Spadki produkcji przemysłowej w Niemczech lub Holandii są mniejsze niż w Polsce, co widać także po zmniejszeniu ruchu pojazdów ciężkich. W Polsce jest on większy niż w obu wymienionych krajach. – Europa zachodnia ma bardziej różnorodną produkcję niż Polska. U nas funkcjonują poddostawcy i to głównie z branż, które najbardziej ucierpiały: motoryzacja, AGD. My nie produkujemy narzędzi lecz wyroby konsumpcyjne na rynki Europy, gdzie zaniknął popyt – wskazuje Kołodziejek.