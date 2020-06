Pandemia nie zahamuje robotyzacji

Pandemia zmusiła do cięć wynagrodzeń w firmach zajmujących się robotyzacją procesów logistycznych. Jednak robotyka ma przyszłość. – Branża logistyczna jest dość mocno skoncentrowana w okolicach dużych ośrodków miejskich, gdzie funkcjonuje wiele centrów logistyczno-dystrybucyjnych, w których podaż pracowników była zawsze bardzo niska i niewiele się zmieniła na przestrzeni ostatnich miesięcy – zauważa dyrektor ds. Logistyki Kontraktowej Fresh Logistics Polska, Grupa Raben Jarosław Gulowaty.

Operations Development Manager, CEE Supply Chain Pepco Malgorzata Dzięgielewska-Streubel przyznaje, że podczas pandemii niektóre firmy przyspieszyły swoje projekty (szczególnie związane z digitalizacją i pracą on line) inne zaniechały, aby zająć się prowadzeniem bieżącej działalności. – Wydaje się jednak, że większość przedsiębiorców wróci do projektów automatyzacji, aby w przyszłości maksymalnie uniezależnić swoją działalność od człowieka – uważa Dzięgielewska-Streubel.

Uważa, że popularność zyskają rozwiązania RPA (robotyzacja procesów finansowych, logistycznych, integracji systemów). Wiceprezes Abile Consulting Mariusz Gołębiewski podkreśla, że firmy, które rozpoczęły proces zakupu robotów tuż przed epidemią lub już w jej trakcie, w 3 na 4 przypadkach nie są w stanie go dokończyć . Powodem są utrudnienia działalności oraz restrykcje budżetowe. – Na początku 2020 r. prognozowaliśmy, że w tym roku liczba wdrożeń robotyzacji procesów biznesowych (RPA) w Polsce zwiększy się nawet o 30%. Dodatkowym impulsem dla przedsiębiorców jest epidemia koronawirusa, która obnaża niewydolne procesy – zaznacza Gołębiewski.

Robotyzacja prac biurowych pozwoli na zaoszczędzenie nawet do 3h pracy dziennie – szacuje Gołębiewski.

Automatyzacja w magazynie

Dzięgielewska-Streubel wskazuje, że także dojdzie do automatyzacji prac powtarzalnych jak roboty do paletyzacji towaru, wózki indukcyjne. Przypomina, że są rozwiązania umożliwiające całkowite wyeliminowanie człowieka i zastąpienia go robotem (przenośniki, sortery, wózki autonomiczne).