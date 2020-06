Berlin faworyzuje pomocą swoich przewoźników

– Środki w ramach funduszu wsparcia mają trafić do krajów UE a następnie do podmiotów gospodarczych poprzez krajowe programy i instrumenty. Od państw członkowskich w dużej mierze będzie zależało na co skierują środki, choć z pewnością zostanie to ograniczone jakimiś wytycznymi (szczegółów na ten moment brak) – zauważa przedstawicielka ZMPD w Brukseli Margareta Przybyła.