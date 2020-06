Ciężarówki jadą z Polski do Chin

Zamiast kolei i samolotu

Samochód ciężarowy, który wiózł towary dla odbiorców z całej Europy przejechał trasę z Xiamen do stolicy Polski w 12 dni. Był o 50 proc. tańszy od transportu lotniczego oraz dwa razy szybszy od transportu morskiego. Licząc to jako dostawę door to door, transport ten może być szybszy od kolejowego od 30 do 50 proc. Ładunek został dostarczony do Centrum Dystrybucyjnego Ceva Logistics w Warszawie, gdzie dokonano odprawy celnej oraz dalszej dystrybucji do klientów końcowych w Europie.