Ruszają szkolenia kierowców zawodowych. W internecie

Ruszyła 5 edycja akcji „Profesjonalni kierowcy”. W tym roku organizator przeniósł szkolenia do internetu. W poniedziałek 18 maja miało miejsce szkolenie pilotażowe dla 19 osób.

Każdy, kto ma prawo jazdy kategorii C+E ale nie pracuje w zawodzie, może podnieść kwalifikacje podczas serii bezpłatnych szkoleń online. – Transport, to sektor, który najszybciej będzie wracać do realiów sprzed pandemii. Pojawi się jeszcze więcej ofert pracy dla profesjonalistów – przekonuje menedżer ds. produktu Volvo Trucks Polska Piotr Werner.

Najpierw szkolenia internetowe

– Szkolenia online to odpowiedź na potrzeby firm przewozowych, przyszłych kierowców i parterów akcji. Spotkania, które planowaliśmy zorganizować w kilku lokalizacjach w kraju, z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, przenosimy do sieci. Jeśli wszystko się uda i uczestnicy będą zadowoleni z przebiegu pilotażu, to w tej samej formule zorganizujemy kolejne panele. Wierzymy też, że jesienią uda nam się wrócić z zajęciami praktycznymi – tłumaczy dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska Małgorzata Kulis.