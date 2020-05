Ratunek dla przewoźników autobusowych

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków o objęcie dopłatą z przewidzianej na 2020 rok puli środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Potrwa do 29 maja. Od 1 do 5 czerwca organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą rozpatrywać wnioski. Od 8 czerwca będą ogłaszać wyniki naboru oraz zawarcie z organizatorami umów o dopłatę.

Znowelizowana ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększyła stawkę dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z kwoty nie wyższej niż 1 zł do 3 zł. – Trzykrotnie zwiększona stawka dopłaty ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do organizacji kolejnych linii komunikacyjnych i udziału w naborze. Pomoc ta jest szczególnie istotna w czasie zmniejszonej mobilności obywateli spowodowanej epidemią koronawirusa, przyczyniając się do utrzymania linii komunikacyjnych w tym niezwykle trudnym okresie dla transportu autobusowego – tłumaczy wiceminister infrastruktury Rafał Weber.