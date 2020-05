Rekordowa produkcja karetek ratunkowych

Producenci karetek ratunkowych zanotowali doskonałe półrocze. – W pierwszym półroczu zanotowaliśmy ok. 40-procentowy wzrost zamówień. Rocznie budujemy ok. 130 karetek, a już mamy zbudowane 115 sztuk. To najlepsze półrocze w 20-letniej historii firmy – zapewnia prezes spółki Zeszuta Wincenty Zeszuta.

