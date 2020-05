Refinansowanie dla przewoźników

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ogłosiła 6 maja uruchomienie programu pomocy finansowej dla przewoźników. – Chcemy, aby w nowych warunkach, które wymuszą przedefiniowanie łańcuchów wartości i dostaw, nasza rodzima branża zachowała swoją konkurencyjność i była gotowa do odpowiedzi na nowe wyzwania – wyjaśnia Emilewicz.

Refinansowanie leasingu

ARP Leasing proponuje refinansowanie leasingu taboru oraz pożyczki na kapitał obrotowy i płace. Wnioski składa się przez internet. Refinansowanie dostępne jest dla taboru mającego do 3 lat, o dmc powyżej 3,5 tony, z karencją 12-miesięczną i okresem finansowania do 6 lat łącznie z karencją. Maksymalna kwota przypadająca na klienta to 5 mln zł.