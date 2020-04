We Francji zmarło 35 kierowców z powodu koronawirusa

We Francji zainfekowanych koronawirusem jest 5,5 tys. kierowców, a 35 zmarło. Związki zawodowe FGTE/CFDT wzywają do strajku 7 maja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na tę grupę zawodową. Wliczani są do niej także kierowcy autobusów i karetek pogotowia. Strajkujący będą nosić krepę i oznaczą pojazdy czarnym elementem.

