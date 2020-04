Jaka jest kondycja polskich przewoźników?

Przewozy towarowe, mimo wielu trudności, odbywają się regularnie, wynika z badań przeprowadzonych prze Grupę Inelo. Stosowana przez tę grupę telematyka GBox wskazuje, że w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 roku polskie ciężarówki przemierzyły ponad 80 proc. kilometrów w porównaniu do danych z początku marca. Polskie samochody jeżdżą znacznie rzadziej na przykład do Włoch i Francji, a jazda do Niemiec spadła o 15-20 proc.

Poniżej dalsza część artykułu