Kolej domaga się własnej tarczy

Zmiana w zasadach wypłacania zasiłków chorobowych oraz tych za czas opieki i kwarantanny – postulowana zmiana zakłada wypłacanie świadczeń z tego tytułu ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby, opieki i kwarantanny. Pozwoli to odciążyć przedsiębiorców od ponoszenia zwiększonych kosztów wypłacania tych świadczeń, do ponoszenia których przedsiębiorcy są zmuszeni zaistniałą sytuacją, co wpływa na płynność przedsiębiorców.