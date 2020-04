Turcja wypowiedziała wojnę transportową

Polski rynek transportowy od kilku lat znajduje się na celowniku tureckich przedsiębiorców. Dzięki dewaluacji liry przejęli go. Branża ocenia, że nawet w przypadku polskich fabryk gestia transportowa znajduje się w 95 proc. po stronie tureckiej. – W ostatnich kilku latach ceny za przewozy do Turcji zmalały od 15 do 20 proc. Dochodzi do tego, że bardziej opłaca się jechać z ładunkiem z Polski do Bukaresztu i następnie na pusto po ładunek z Turcji, niż za te same pieniądze jechać z ładunkiem z Polski do Stambułu – porównuje przedsiębiorca.