Na drogach aut ubyło o połowę

W drugiej połowie marca natężenie ruchu na głównych drogach kraju zmalało o połowę.

Z danych dostawcy map do samochodowych nawigacji TomTom, do których dotarła Rzeczpospolita wynika, że w 2020 roku pomiędzy 16 i 26 marca nastąpił poważny spadek ruchu wszystkich rodzajów pojazdów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej dalsza część artykułu

W godzinach 7-15 ruch zmalał o blisko połowę, natomiast od godz. 15 do 18 spadek przekroczył 50 proc. Przykładem może być A1 w okolicach Torunia. Od 16 do 26 marca tym odcinkiem przejechało w godzinach od 7 do 10 ponad 1,6 tys. aut w 2019 roku i niecałe 0,8 tys. w 2020 roku. W godzinach 10-15 ruch zmalał z ponad 3 tys. w 2019 roku do niemal 1,5 tys. w 2020 roku. Wieczorem od godz. 18 do 20 zmniejszył się z 1,8 tys. do 0,7 tys.

Na A2 w okolicy Konina ruch w godzinach 7-10 zmalał z 2,2 tys. do 0,9 tys., a pomiędzy godz. 10 i 15 liczba przejeżdżających pojazdów zmalała z 3,2 tys. do 1,6 tys. Popołudniowy ruch od godz. 15 do 18 zmalał z 2,4 tys. do blisko 1 tys., natomiast wieczorny z 1,7 do 0,8 tys.

Na najbardziej obciążonym z badanych odcinków dróg fragmencie A4 w pobliżu Legnicy ruch zmalał z 4,8 tys. pojazdów zarejestrowanych w godzinach 10-15 w marcu 2019 roku do 2,3 tys. w marcu 2020 roku. Podobną dynamikę spadków odnotowano także o pozostałych porach doby.

Najmniejsze, 20-30-procentowe zmiany w natężeniu ruchu zanotowano na S17 w okolicy Lublina. Na obwodnicy tego miasta ruch jest stosunkowo niewielki i w marcu 2020 roku wynosił od 0,4 tys. do niecałego tysiąca (w zależności od pory dnia).

Po wprowadzeniu ograniczeń w poruszaniu się najmniejszy ruch na głównych drogach zanotowano na S8 w pobliżu Białegostoku. W dniach 16-26 marca od godz. 18 do 20 przejeżdżało tą drogą przeciętnie niecałe 0,3 tys. aut (rok wcześniej blisko 0,4 tys.).

Na wszystkich odcinkach widoczne jest także zmniejszenie mediany prędkości o ok. 15 km/h ze 110-117 km/h do 91-100 km/h (w zależności od odcinka) na autostradach i drogach ekspresowych oraz z 100-110 km/h do 90-100 km/h na niektórych drogach krajowych.

Zmniejszenie mediany prędkości może wynikać z większego udziału ruchu ciężarowego. Redukcja prędkości jest szczególnie wyraźnie widoczna np. na A2 w pobliżu Lubrzy i Świebodzina. Na tym odcinku mediana prędkości wynosiła blisko 120 km/h w 2019 roku, a w marcu br. zmalała do 90-100 km/h.