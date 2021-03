Brytyjskie kontrole fitosanitarne przełożone na później

Brytyjskie Stowarzyszenie Przewoźników RHA uważa, że zapaść eksportu jest wynikiem problemów z odprawami granicznymi oraz brakiem agencji celnych. W rezultacie brytyjski rząd przesunął początek stosowania kontroli fitosanitarnych z kwietnia do października.

Dyrektor RHA Richard Burnett zaznacza, że opóźnienie terminu do 1 października nie rozwiąże problemu, ponieważ brakuje agentów celnych oraz weterynarzy do dokonywania odpraw. Ponadto jest to jednostronne działanie brytyjskie a nie musi pociągnąć za sobą ułatwień ze strony UE dla brytyjskiego eksportu.