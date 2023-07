Lato z książką w Poznaniu 2023

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



Reklama

Podczas festiwalu będzie można spotkać się z 13 autorami, którzy opowiedzą o swoich najnowszych i najpopularniejszych książkach, a także podpiszą egzemplarze dla czytelników. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: Waldemar Łazuga, Andrzej Dunajski, Piotr Gociek, Agnieszka Miela, Grzegorz Musiał, Bartosz Węglarczyk, Jakub Ćwiek, Agnieszka Lis, Piotr Witwicki, Jacek Pałkiewicz, Piotr Gąsowski, Michał Wiśniewski.

Oprócz spotkań autorskich, na festiwalu będzie można wziąć udział w warsztatach literacko plastycznych dla dzieci.

Na festiwalu nie zabraknie również kiermaszu książek, na którym będzie można kupić nowości i bestsellery wydawnictwa Zysk i S-ka.

Lato z książką to nie tylko okazja do spotkania z ulubionymi autorami i zakupu książek, ale także do spędzenia miłego czasu w plenerze, w otoczeniu zieleni i literatury. Zapraszamy wszystkich miłośników czytania do Parku Sołacz w Poznaniu!