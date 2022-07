W tym roku dodatkowo mieszkańcy Poznania dzięki współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi będą uczestniczyć w Poznańskim Festiwalu Czytelniczym - przy Arenie w parku Kasprowicza. Natomiast w Janowie pod Rewalem wydawnictwo zadba o najmłodszych czytelników, którzy przez dwa miesiące będą mieli możliwość spotkań i warsztatów.

Adresatami wydarzenia są nie tylko przypadkowi wczasowicze, wypoczywający w danych miejscowościach, ale fani dobrej literatury z całej Polski. „Lato z książką” to wydarzenie skierowane do wszystkich, niezależnie od wieku, bo przecież książka jest idealną formą rozrywki dla każdego.

W ubiegłym roku „Lato z książką” obchodziło 10-lecie. Z tej okazji wydawca zmienił logo oraz przekształciliśmy nazwę na Festiwal czytelniczy „Lato z książką”.

- To (co się nie zmieniło) to cel, jaki nam przyświeca - mówi Adam Zysk - czyli pokazanie, że książka jest idealnie wkomponowana w nastrój wakacji. Można wypoczywać czytając książkę. Jest to także forma wypoczynku, a nie obowiązku jak nas uczyli w szkole. Liczymy na to, że każdy z Was, podczas swojego urlopu znajdzie czas na spotkanie z książką. Oczywiście zapraszamy także całe rodziny z dziećmi. Dla najmłodszych mamy przygotowane warsztaty literacko - plastyczne, a dla dorosłych spotkania autorskie oraz namiot z kiermaszem książek. Wzorem ubiegłych lat stawiamy na zróżnicowany program spotkań autorskich oraz codzienne warsztaty literacko - plastyczne dla najmłodszych.

Lato z książką to jedyna inicjatywa czytelnicza w Polsce, która jest organizowana w letni, wakacyjny sposób! Kolejny raz organizatorzy wychodzą naprzeciw tradycyjnemu leżakowaniu i proponują dobrą zabawę na wysokim poziomie.

Wszystkie informacje o festiwalu oraz dokładny program na FB oraz www.latozksiazka.pl

