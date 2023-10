Ostatni akcent sezonu lekkoatletycznego organizuje Konrad Bukowiecki

Rok temu ta impreza otwierała sezon, a teraz go zakończy. Bank Spółdzielczy w Szczytnie Jurand Cup odbędzie się 21 października na zmodernizowanym stadionie w rodzinnym mieście Bukowieckiego. Rywalizacji kulomiotów będzie towarzyszył konkurs tyczkarzy. Zawody, organizowane w przeszłości na głównym placu miasta oraz plaży miejskiej, tym razem ozdobią otwarcie stadionu w Szczytnie.

Miasto czekało na niego wiele lat. - Bardzo się cieszę, że wreszcie będą w Szczytnie bardzo dobre warunki do trenowania, bo nie pamiętam czasów, gdy stadion był w dobrym stanie - mówi Bukowiecki.

On sam w zawodach udziału nie planuje. - Moja sytuacja zdrowotna na to nie pozwala, bo to mogłoby być niebezpieczne, skoro do igrzysk w Paryżu muszę sobie radzić z zerwanym więzadłem. Będzie jednak duża grupa dobrych polskich kulomiotów - także dziewczyn - oraz utalentowanej młodzieży - wyjaśnia organizator mityngu.

Występ zapowiedzieli czołowi krajowi zawodnicy: Rafał Kownatke, Sebastian Łukszo, Andrzej Gudro czy Wojciech Marok. Zawodom będą towarzyszyły mecze piłkarskie, pokazy sztuk walki, imprezy dla dzieci oraz występy muzyczne.