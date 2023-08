Kontuzje, problemy, a one wciąż w czołówce! Błysk polskiej sztafety na mistrzostwach świata

Przywiozły więc brąz z Londynu (2017) oraz srebro z Dauhy (2019). Wreszcie zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w Tokio (2021). Drużyna w tym czasie ewoluowała, ale nie schodziła z podium. Nigdy. Polki na zawodach mistrzowskich - także halowych, również rangi europejskiej - zdobyły dziewięć medali z rzędu. Doczekaliśmy się dynastii. Łącznie z eliminacjami w tym czasie pobiegło dla sztafety aż jedenaście zawodniczek.

Wszystko popsuło się w Eugene, gdzie było dziesiąte miejsce. Może zawiniła Kanadyjka Kyra Constantine, która w eliminacjach przedziurawiła kolcem stopę Hołub-Kowalik, a może panie po prostu zapomniały, że aby osiągać sukcesy, muszą być jak palce jednej pięści. Kiełbasińska postawiła wówczas na siebie i start indywidualny, nie chciała biegać jednego dnia dwa razy w mikście. Ona awansowała do finału, ale było kwaśno, wręcz nieprzyjemnie.

Odwilż przyszła kilka tygodni później, na mistrzostwa Europy w Monachium. Zapanowała zdroworozsądkowa zgoda, która urodziła srebro. Później był brąz pod dachem w Stambule z debiutantkami: Popowicz-Drapałą, Wroną-Kutrzepą, Anną Pałys. Teraz dwie pierwsze premierowo pobiegły w eksportowej sztafecie podczas mistrzostw świata, a już awans do finału potwierdził, że zasoby tej drużyny są chyba niewyczerpane.

Mistrzostwa świata. Niemcy zostali bez medalu

Indywidualne występy Polaków na mistrzostwach świata w Eugene zamknął Dawid Wegner. 23-latek debiutował na takiej imprezie, więc już awans do finału był sukcesem, ale nasz oszczepnik do wyniku mógł dołożyć więcej. Po swojej próbie w trzeciej kolejce - przyzwoite 80.75 m - był nawet siódmy, ale na rzuty czekało jeszcze dziewięciu zawodników. Wyprzedzili go Hindus D.P Manu oraz Litwin Edis Matusevicius. Wegner zajął dziewiąte miejsce.