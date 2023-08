Centymetr za 100 tysięcy. Ruszają mistrzostwa świata w lekkiej atletyce

Cztery lata później, gdy mistrzostwa przybyły do Aten, reguły amatorstwa w lekkoatletyce już nie istniały. Działacze dopuścili bezpośrednie wypłacanie nagród pieniężnych w mityngach organizowanych pod sztandarem IAAF. W latach 1997–1999 przeznaczyli na ten cel 19 milionów dolarów i spora część tej kwoty poszła na nagrody podczas mistrzostw świata w stolicy Grecji. Indywidualni złoci medaliści i medalistki otrzymali po 60 tys. dolarów, a za poprawienie w czasie imprezy rekordu świata oferowano 100 tysięcy (jednak wtedy nikt nie dostał tej kwoty) – można więc rzec, że na Stadionie Olimpijskim w Atenach znów wykuto nową tradycję.

Liczy się tylko rekord

Czas pokazał, że tradycja okazała się dość odporna na zmiany. Minęły dwie dekady i tylko dolar stracił na wartości. To, co się w ostatnich latach powiększyło, to łączna pula nagród. Władze WA pod ręką Sebastiana Coe’a uznały, że należy nagradzać nie tylko największe gwiazdy, ale też godnie potraktować mistrzostwa jako wielkie święto znacznie większej liczby uczestników, stąd rok temu w Eugene – i obecnie w Budapeszcie (19–27 sierpnia) – suma nagród wzrosła do 8,5 mln dol., podział ich odzwierciedla ogólną ideę powiększenia grupy beneficjentów.

W konkurencjach indywidualnych każdy lekkoatleta i każda lekkoatletka z miejsc 1–8 otrzyma premię. Dla zdobywających złoto przewidziano po 70 tysięcy dolarów, srebro oznacza 35 tysięcy, brąz – 22 tysiące. Miejsca poza podium też są coś warte, a konkretnie: czwarte – 16 tys. dol., piąte – 11 tys., szóste – 7 tys., siódme – 6 tys. i ósme – 5 tys. Na pewno warto więc skakać, biegać oraz rzucać.

W finałach sztafet podział jest nieco inny. Mistrzynie bądź mistrzowie otrzymają do podziału 80 tysięcy dolarów, wicemistrzowie i wicemistrzynie – 40 tysięcy, za trzecie miejsce premia wyniesie zaś 20 tysięcy. Potem wedle skali: czwarta pozycja to 16 tysięcy, piąta – 12, szósta – 8, siódma – 6 i ósma – 4 tysiące dolarów. Wszystko do podziału na zespół.

Do tych sum dochodzi stała obietnica dla rekordzistów i rekordzistek świata – osoba, która podczas mistrzostw poprawi najlepszy wynik w dziejach konkurencji otrzyma 100 tysięcy dolarów ze specjalnego funduszu wspieranego od lat przez firmę TDK (to tradycyjny sponsor lekkoatletyki na tym poziomie) oraz internetową platformę informacyjną federacji światowej Inside Track. Ważnym warunkiem jest poprawienie rekordu – nawet o ułamek sekundy lub centymetr. Za jego wyrównanie żadnej wypłaty nie będzie.