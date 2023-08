Mistrzostwa świata w Budapeszcie. Wojciech Nowicki walczy o ostatni skalp

Biorąc pod uwagę listy Nowicki będzie faworytem, bo jego rzut na 81,92 m podczas mityngu Diamentowej Ligi w Oslo był najdłuższym w 2023 roku. Oprócz niego barierę osiemdziesięciu metrów przekroczyło tylko dwóch zawodników.

- Moje zadanie to wejść do koła, nie zrobić błędów i rzucić jak najdalej. Nie mam wpływu na próby pozostałych zawodników, lecz tylko na swoje. Wierzę, że to, co wypracowaliśmy na zgrupowaniach, przyniesie efekty - zapewnia Nowicki. Konkurs finałowy rzutu młotem w niedzielę, 20 sierpnia o 17.50.