Profesor Stanisław Stępień: Razem możemy osiągnąć więcej

Kieruje pan Południowo-Wschodnim Instytutem Naukowym w Przemyślu, wykłada w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co uważa pan za największe osiągnięcie swoje oraz tych instytucji?

Spróbowałem o własnych siłach założyć prywatny instytut zajmujący się stosunkami polsko-ukraińskimi. Duże zrozumienie znalazłem u ministra Aleksandra Halla oraz powstającej wówczas Fundacji Stefana Batorego za prezesury Zbigniewa Bujaka. Napisałem też do Zbigniewa Brzezińskiego, którego rodzina pochodziła z Przemyśla, ona zaś do Jana Nowaka-Jeziorańskiego. I tak, w tym pierwszym okresie instytut znalazł poparcie osób, którzy na stosunki polsko-ukraińskie patrzyły obiektywnie i perspektywicznie.

Instytut do dziś jest społeczną instytucją nauki, niemającą żadnych stałych dotacji, utrzymującą się wyłącznie z grantów i darowizn. Ma więc czasem bardzo trudne okresy, gdy zakończy jakiś grant, a nowego nie ma. Czasem jest poważny kryzys, ale dzięki Bogu instytut istnieje już 33 lata, wydaliśmy ponad 80 książek poświęconych tematyce polsko-ukraińskiej, głównie po polsku, ale także po ukraińsku, w tym przekład historii literatury polskiej Czesława Miłosza (jest to pierwsza synteza polskiej literatury w języku ukraińskim). Nie każdy Ukrainiec czyta po polsku. To ważne także dla studentów filologii, aby o polskiej literaturze dowiadywali się w języku ojczystym, a nie z podręczników rosyjskich. W zakresie pokazywania Ukraińcom polskiej kultury i historii mamy wciąż bardzo wiele do zrobienia. Stworzyliśmy w instytucie najlepszą w Polsce bibliotekę ukrainoznawczą.

A co do mojej uczelni, gdzie zarabiam na życie, a która dziś ma dziwną nazwę Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, jest to bardzo młoda szkoła wyższa. Ma znakomite położenie, bo 10 km od granicy z Ukrainą, ale czy będzie odgrywać w przyszłości istotną rolę w stosunkach polsko-ukraińskich zależy od tego, czy jej władze, które są kadencyjne, będą konsekwentne w misji kształcenia kadr dla Polski i Ukrainy oraz ukazywania obu społeczeństwom wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz politycznego.