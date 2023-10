Było takie miasto… Spacer po Warszawie, której już nie ma

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



Miasto, które przeżyło nieporównanie więcej niż jakiekolwiek inne – burzone, rabowane, wyludniane. Wielokrotnie niszczone i okradane. Tym miastem jest Warszawa – miasto, które widnieje pod swoją nazwą na współczesnej mapie, ale jest już innym miejscem. Przed Państwem miasto, którego już nie ma w albumie Rafała Bielskiego od Wydawnictwa Skarpa Warszawska!

Zbieraczem trzeba się urodzić. Jest się nim od małego albo wcale. Zbieracz, pokąd sięga pamięcią, zawsze coś zbierał, chociaż niekoniecznie to co zbiera teraz albo będzie zbierać w przyszłości. To jedno co o zbieraczach wiedzieć trzeba. A drugie – że zbieranie to nie jest gromadzenie jak leci. Rasowy zbieracz tyleż zbiera, co odrzuca, ma swoje ulubione wątki, okresy, techniki. Jeżeli ktoś przedstawi się Państwu jako np. zbieracz starych pocztówek, powinniście go zapytać – jakich... – Wisława Szymborska

Było takie miasto... Warszawa na starych zdjęciach i kartach pocztowych z kolekcji Rafała Bielskiego Tom 1. 1860 – 1905 to wyjątkowe polsko-angielskie wydawnictwo, dzięki któremu czytelnik może nie tylko poznać tkankę architektoniczną stolicy Polski z czasów, z których nieliczne już tylko ślady odnaleźć można obecnie, ale również zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi historii warszawskich ulic i zaułków.

Spacer ulicami starej Warszawy

Rafał Bielski, właściciel jednej z największych kolekcji warszawskich zdjęć, pocztówek i planów (ponad 25 000 eksponatów) zaprasza zatem czytelnika na spacer ulicami XIX-wiecznej Warszawy! Od pierwszych fotografii Warszawy autorstwa Karola Beyera, Maksymiliana Fajansa, Konrada Brandla czy Jana Mieczkowskiego, poprzez pierwsze warszawskie litograficzne karty pocztowe wydawane w Paryżu, Warszawie czy Sztokholmie, do pierwszych foto-pocztówek i reformy z 1904 roku.