Targi Książki i Mediów VIVELO - dla wielbicieli książek i fanów technologii

Na scenie pojawi się wiele znamienitych nazwisk m.in. Remigiusz Mróz, Weronika Marczuk, Krystyna Mirek, Katarzyna Bonda, Mariusza Szczygieł, Alek Rogoziński, Joanna Szczepkowska, czy Dorota Szelągowska.

Strefa #lifestyle zaplanowana jest jako miejsce spotkań, inspiracji i warsztatów dedykowane osobom, które cenią zdrowy styl życia, dobre jedzenie i piękne wnętrza. W programie znajdziesz panele z autorami książek o tematyce prozdrowotnej, warsztaty Jak powstaje książka i kto nad tym pracuje, spotkania z fotografami książek o fotografii i podróżach, panel dedykowany Agathcie Christie, wywiady z celebrytami, twórcami opowiadań oraz spotkania z pisarzami i podpisywanie książek. Na deser - livecooking czyli autorzy książek kulinarnych gotujący na żywo. To idealne miejsce dla miłośników podróży bliskich i dalekich oraz tych, którzy cenią sobie spotkania z kulturą i sztuką. Jak robić zdjęcia wnętrz, by zachęcały do odwiedzenia, a jak fotografować jedzenie, by każdy miał na nie ochotę? Odpowiedzi znajdziesz w strefie #lifestyle, której gośćmi będą m.in. Gabriela Gargaś, Wojciech Friedmann, Graham Masterton, Katarzyna Miszczuk, Katarzyna Miller, Anna Rosenberg, Joanna Jax, Karolina Wójciak.

Strefa #mamatatadziecko to przestrzeń kreatywna i twórcza, którą poprowadzi @NieidealnaAnna. Odbędą się tu animacje dla najmłodszych, spotkania z autorami dla nieco starszych oraz warsztaty parentingowe dla opiekunów. Cała strefa zostanie w całości przystosowana dla rodziców z maluchami, powstaną m.in. parking dla wózków, miejsce do karmienia i przewijania. W planach są: pokaz chustonoszenia, warsztaty logopedyczne, mindfulness dla rodziców i dzieci. Spotkamy tu też ulubionych bohaterów książek dla dzieci np. Kicię Kocię, Bolka i Lolka, Lottie Brooks. Planowana jest cała masa zajęć m.in. Rozgryzione – jak nauczyć dzieci dobrze jeść; warsztaty z fizjoterapeutką uroginekologiczną dla mam – jak dbać o mięśnie dna miednicy; z ekspertką od masażu niemowląt. Wydawnictwo Czarna Owca zaprasza na spotkanie Ciała są super; wydawnictwo Natuli - jak zrozumieć nastolatki; wydawnictwo Dwukropek na spotkanie edukacyjne Dokąd płynie moja kupa, z kolei Wydawnictwo Media rodzina – na warsztaty z Harrym Potterem. Animacje zapewni Julinek Park.

Strefa #Japonia to wspaniała okazja by bliżej poznać kulturę Japonii. Warsztaty origami, mangi, kaligrafii, a także unikalne ceremonie: parzenia herbaty oraz nakładania kimon to tylko niektóre z wydarzeń, w jakich będzie można wziąć udział. W specjalnie przygotowanej strefie, we współpracy z wydawnictwami, instytucjami i stowarzyszeniami związanym z kulturą Japonii, odbędą się spotkania z literaturą japońską i sztuką performatywną. Gościem spejcalnmy tej strefy będzie Toshikazu Kawaguchi, autor bestsellerowej serii „Zanim wystygnie kawa", którą pokochali czytelnicy na całym świecie.

Strefa #audio to miejsce inspiracji, w którym swoją wiedzą z zakresu nowych technologii audio i video podzielą się goście specjalni. Jedna z najbardziej nowoczesnych stref na Targach dedykowana audiobookom, podcastom, oprogramowaniu audio, aplikacjom oraz e-bookom. Tutaj poznasz m.in. tajniki tworzenia audiobooków, dowiesz się, jak zacząć swoją przygodę z tworzeniem podcastów, pozyskasz wiedzę na temat mediów przyszłości oraz spotkasz się z producentami podcastów, podcasterami oraz twórcami platform streamingowych.

Strefa #gaming to świat przyszłości w zderzeniu z przeszłością gamingu. Do wyboru będziesz mieć gry na konsoli retro, wirtualną rzeczywistość, symulatorów jazdy, automaty do gry i komputery gamingowe. Przygotowywanych zostanie kilkadziesiąt stanowisk, w których będzie można poczuć ducha rywalizacji grając w klasyczne pozycje, jak i te najświeższe. Tutaj udasz się w podróż w czasie cofając się do pierwszych gier jeszcze w XX wieku, dzięki takim konsolom jak Atari, Sega czy Ninetendo oraz strefie Arcade ( m.in. Pac-Man, Street Fighter, Metal Slug, Gallaga), by za chwilę przenieść się w XXI wiek dzięki konsolom PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch podłączonym do telewizorów o jakości 4K. W Strefie nowych konsoli - Xbox kiosk, Xbox series X plus, Nintendo.