To między innymi: 50-lecie założenia samodzielnego Muzeum w Gnieźnie, 45-lecie oddania do użytku budynku Muzeum oraz 40-lecie nadania dzisiejszej nazwy i otwarcia pierwszej wystawy stałej. Okazji rocznicowych mamy w tym roku więcej, bo świętować możemy także 85-lecie rozpoczęcia pierwszych, poważnych badań archeologicznych w Gnieźnie oraz 75-lecie powojennych badań nad początkami państwa polskiego w Gnieźnie. Obie rocznice badań są dla nas równie istotne. To właśnie w ich wyniku, rozpoczęte zostało gromadzenie kolekcji zabytków, w oparciu o które ostatecznie powstało nasze Muzeum.

W związku z wszystkimi rocznicami, postanowiliśmy przygotować specjalną wystawę czasową pn. „Wielolecie Muzeum" pokazującą historię naszego Muzeum oraz gnieźnieńskiego muzealnictwa w ogóle. A historia ta jest niezwykle ciekawa. Nasz budynek, sam w sobie stanowiący piękny przykład architektury modernizmu, był pierwszym, w powojennej Polsce, budynkiem zaprojektowanym od podstaw dla potrzeb muzealnych. Dodatkowo, jesteśmy także jedynym w Polsce muzeum, które połączone jest ze szkołą, konkretnie z gnieźnieńskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego. Już pierwsza wystawa stała w naszym Muzeum, poświęcona początkom państwa polskiego, była w pełni multimedialną, jedyną taką w Polsce – a powstała w latach 80. XX wieku! Pokarzemy nie tylko instytucję, ale przede wszystkim ludzi tworzących ją. Przy okazji wystawy, przybliżymy także prace muzeów (nie tylko naszego), które nie sprowadzają się wyłącznie do organizacji wystaw.

Wystawa przygotowywana jest w większości przez naszych najmłodszych pracowników, którzy pracują z nami od niedawna. Oni nie pamiętają epoki kapci czy karteczek "Nie dotykać eksponatów!", a ich spojrzenie na muzealnictwo jest zupełnie odmienne. I dobrze... bo przecież to, co było, to już historia, którą należy pamiętać, pokazywać, ale z pewnością trzeba iść do przodu!

Wystawa dostępna będzie od 2 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Serdecznie zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 2 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00.

